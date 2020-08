A Total War Saga: TROY ile bitmedi: Epic Games Store'da 4 oyun daha ücretsiz!

Epic Games Store için 13 Ağustos önemli bir milattı. A Total War Saga: TROY'u çıkışıyla birlikte ücretsiz olarak oyuncu severlere sunan oyun mağazası, daha sonra ise 4 oyunu daha ücretsiz yaptı. Ücretsiz hale gelen 4 oyun A Total War Saga: TROY kadar dev yapımlar değil. Ancak oyunlar yine de dikkat çekici.

İŞTE HAFTANIN EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

Epic Games Store'un Total War dışında ücretsiz yaptığı oyunlar Remnant: From The Ashes, The Alto Collection (Alto's Adventure ve Alto's Odyssey) ve 3 Out of 10 Episode 2: Foundation 101 oldu. Bu oyunlardan ise Remnant: From The Ashes'a ayrı bir parantez açmak gerek.

REMNANT: FROM THE ASHES İLE DÜNYA'YI KURTARIN

Remnant: From The Ashes, canavarlar tarafından ele geçirilen bir dünyayı konu alıyor. Hayatta kalan son insanlardan biri olarak canavarları alt etmeye ve dünyayı yeniden inşa etmeye çalışıyorsunuz. Bu macerayı yaşamak ise Epic Games Store'da kısa süreliğine ücretsiz. Oyunun normal fiyatı ise 120 TL.

The Alto Collection paketi ise maceracı iki oyuna ev sahipliği yapıyor. Bu oyunlar Alto's Adventure ve Alto's Odyssey olarak sıralanıyor. Her iki oyun da eleştirmenlerden geçer not almış durumda. Toplam değeri 400 TL olan 5 oyunu (A Total War Saga: TROY dahil) indirmek ise gayet basit.