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A Total War Saga: TROY ile bitmedi: Epic Games Store'da 4 oyun daha ücretsiz!

OYUN HABERLERİ  | 14.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Epic Games Store bu hafta ücretsiz oyun sayısını arttırdı. A Total War Saga: TROY'u 24 saatliğine ücretsiz yapan Epic Games Store, bunun dışında 4 oyunu daha ücretsiz hale getirdi. İşte haftanın Epic Games Store ücretsiz oyunları.

A Total War Saga: TROY ile bitmedi: Epic Games Store'da 4 oyun daha ücretsiz!

Epic Games Store için 13 Ağustos önemli bir milattı. A Total War Saga: TROY'u çıkışıyla birlikte ücretsiz olarak oyuncu severlere sunan oyun mağazası, daha sonra ise 4 oyunu daha ücretsiz yaptı. Ücretsiz hale gelen 4 oyun A Total War Saga: TROY kadar dev yapımlar değil. Ancak oyunlar yine de dikkat çekici.

İŞTE HAFTANIN EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

Epic Games Store'un Total War dışında ücretsiz yaptığı oyunlar Remnant: From The Ashes, The Alto Collection (Alto's Adventure ve Alto's Odyssey) ve 3 Out of 10 Episode 2: Foundation 101 oldu. Bu oyunlardan ise Remnant: From The Ashes'a ayrı bir parantez açmak gerek.

REMNANT: FROM THE ASHES İLE DÜNYA'YI KURTARIN

Remnant: From The Ashes, canavarlar tarafından ele geçirilen bir dünyayı konu alıyor. Hayatta kalan son insanlardan biri olarak canavarları alt etmeye ve dünyayı yeniden inşa etmeye çalışıyorsunuz. Bu macerayı yaşamak ise Epic Games Store'da kısa süreliğine ücretsiz. Oyunun normal fiyatı ise 120 TL.

Remnant From The Ashes

The Alto Collection paketi ise maceracı iki oyuna ev sahipliği yapıyor. Bu oyunlar Alto's Adventure ve Alto's Odyssey olarak sıralanıyor. Her iki oyun da eleştirmenlerden geçer not almış durumda. Toplam değeri 400 TL olan 5 oyunu (A Total War Saga: TROY dahil) indirmek ise gayet basit.

EPİC GAMES STORE'DAN ÜCRETSİZ OYUN NASIL İNDİRİLİR?

  • Epic Games Store ücretsiz oyunlarına sahip olmak için bir Epic Games hesabınızın olması şart.
  • Eğer bir Epic Games hesabınız yoksa aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hemen kendinize bir Epic Games Store hesabı alın.
  • EPİC GAMES STORE HESABI ALMAK İÇİN TIKLAYIN
  • Eğer bir hesabınız varsa Epic Games Store ana sayfası veya Epic Games Launcher üzerinden hesabınıza giriş yapın.
  • Aşağıdaki linke tıklayın veya Epic Games Store ana sayfasından ücretsiz oyunlar seçeneğine basın.
  • EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN
  • Ücretsiz olan oyunlardan birini seçin.
  • Sağ altta yer alan yükle tuşuna basın.
  • Ödeme kısmında gerekli olan kısımları işaretleyerek sipariş ver'e tıklayın. İşte bu kadar.
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