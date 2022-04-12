A101 iPhone 13 geldi mi? 2.000 TL indirimli iPhone 13 - iPhone 13 Pro satışı başladı mı?

A101 iPhone 13 geldi mi? A101 iPhone 13 satışı başladı mı? Elektronik fiyatlarında yaşanan artışla birlikte yapılan kampanyalar ilgiyle takip ediliyor. Cep telefonu meraklıları, A101'de 2.000 TL indirimle satışa sunulacak iPhone 13 kampanyasını yakından takip ediyor. Peki; A101 iPhone 13 ve iPhone 13 Pro satışı başladı mı?

A101'DE IPHONE 13 GELDİ Mİ?

A101, bu haftaki broşüründe iPhone sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir ila yayınladı. Mağaza zinciri, iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB modellerinin perşembe günü şubelerde satılacağını duyurdu.

A101 IPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR?

iPHONE'LAR 2.000 tl indirimle satılacak. Apple’ın internet sitesinde 20.799 TL’ye sattığı iPhone 13 256 GB, bu perşembe A101’de 18.599 TL’den (-2.200 TL) satılacak.

26.24.999 TL’ye satılan iPhone 13 Pro 128 GB ise 22.999 TL’den (-2.000 TL) alıcı bulacak.

A101, iPhone’ların yanı sıra daha bu hafta Samsung Galaxy M12 64 GB 2.849 TL’den, oppo Reno 5 Lite 128 GB 4.649 TL’den ve Samsung Galaxy S20 FE 128 GB 6.899 TL’den satın alınabilecek.

IPHONE 13 ÖZELLİKLERİ NASIL?

Tüm seride olduğu gibi iPhone 13, Apple A15 Bionic işlemciden gücünü alıyor. Bu durum kendisini en güçlü iPhone modeli yapmaya yeterli oluyor. Geçtiğimiz yıl 64 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl 128 GB alanla geldi.

Özellikle cihazın giriş seviyesi modelinin depolamasının artması da rakiplerinin işini zorlaştıracak.

6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 13′ün arkadaki iki kamerası 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lense sahip. Bununla beraber gece modunu önceki seride iyileştiren Apple, yeni iPhone’larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 4 teknolojisini kullanıyor. Cihazda yer alan Face ID çentiği ise bir önceki modele göre yüzde 20 daha küçük.



