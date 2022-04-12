HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. A101 iPhone 13 geldi mi? 2.000 TL indirimli iPhone 13 - iPhone 13 Pro satışı başladı mı?

A101 iPhone 13 geldi mi? 2.000 TL indirimli iPhone 13 - iPhone 13 Pro satışı başladı mı?

12.04.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 iPhone 13 geldi mi? A101 iPhone 13 - iPhone 13 Pro satışı başladı mı? 2.000 TL indirimle satışa sunulacağı duyurulan iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için marketin aktüel listesi merak ediliyor. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bulunan market zincirinden iPhone satın almak isteyenler A101 iPhone 13 satışı hakkında araştırma yapıyor. Peki; A101 iPhone 13 geldi mi?

A101 iPhone 13 geldi mi? 2.000 TL indirimli iPhone 13 - iPhone 13 Pro satışı başladı mı?

A101 iPhone 13 geldi mi? A101 iPhone 13 satışı başladı mı? Elektronik fiyatlarında yaşanan artışla birlikte yapılan kampanyalar ilgiyle takip ediliyor. Cep telefonu meraklıları, A101'de 2.000 TL indirimle satışa sunulacak iPhone 13 kampanyasını yakından takip ediyor. Peki; A101 iPhone 13 ve iPhone 13 Pro satışı başladı mı?

A101'DE IPHONE 13 GELDİ Mİ?

iphone13

A101, bu haftaki broşüründe iPhone sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir ila yayınladı. Mağaza zinciri, iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB modellerinin perşembe günü şubelerde satılacağını duyurdu.

A101 IPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR?

iPHONE'LAR 2.000 tl indirimle satılacak. Apple’ın internet sitesinde 20.799 TL’ye sattığı iPhone 13 256 GB, bu perşembe A101’de 18.599 TL’den (-2.200 TL) satılacak.

iphone13-2

26.24.999 TL’ye satılan iPhone 13 Pro 128 GB ise 22.999 TL’den (-2.000 TL) alıcı bulacak.
A101, iPhone’ların yanı sıra daha bu hafta Samsung Galaxy M12 64 GB 2.849 TL’den, oppo Reno 5 Lite 128 GB 4.649 TL’den ve Samsung Galaxy S20 FE 128 GB 6.899 TL’den satın alınabilecek.

IPHONE 13 ÖZELLİKLERİ NASIL?

Tüm seride olduğu gibi iPhone 13, Apple A15 Bionic işlemciden gücünü alıyor. Bu durum kendisini en güçlü iPhone modeli yapmaya yeterli oluyor. Geçtiğimiz yıl 64 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl 128 GB alanla geldi.

iphone13-3

Özellikle cihazın giriş seviyesi modelinin depolamasının artması da rakiplerinin işini zorlaştıracak.
6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 13′ün arkadaki iki kamerası 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lense sahip. Bununla beraber gece modunu önceki seride iyileştiren Apple, yeni iPhone’larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 4 teknolojisini kullanıyor. Cihazda yer alan Face ID çentiği ise bir önceki modele göre yüzde 20 daha küçük.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste 2 yıldır beklenen sonunda oldu!Koronavirüste 2 yıldır beklenen sonunda oldu!
Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı! Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!
Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

Trafikte seyir halinde taciz! 'Evliyim' diyen kadına akılalmaz cevap

Trafikte seyir halinde taciz! 'Evliyim' diyen kadına akılalmaz cevap

İlginizi Çekebilir

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.