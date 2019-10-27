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AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon alanı, AA tarafından görüntülendi.

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyon yeri, AA kameralarına yansıdı. ABD'nin, Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda ABD birlikleri gece yarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girmişti.

AA, söz konusu çatışmaların olduğu olay yerini görüntüledi. Kameralara yansıyan görüntülerden, bir evin yerle bir edildiği, bir aracın yandığı ve evlerin etrafındaki çadırların ve sivillere ait evlerin zarar gördüğü anlaşılıyor.

Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu görülüyor.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon İdlib'de gece yarısı gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına almıştı. Helikopterle indirme yapılan operasyon 4 saate yakın sürmüş, ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.

Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söylediği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
usame bin ladini göstermediler,bunu da göstermezler çünkü hepsi bir senaryo. Rolleri biten figuranları filmden çıkarıyorlar öldürdük numarasıyla
Trump'un seçim propagandası muhtemelen. Öldürüldüğünü düşünmüyorum. Tiyatro olma olasılığı daha yüksek.
bağdadiyi emekli ettiniz şimdi de farklı bir bağdadi çıkarırsınız
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