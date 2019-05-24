"AA foto muhabiri ailesinden koparılma riskiyle karşı karşıya"

KUDÜS (AA) - Uluslararası Af Örgütü (UAF), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde 22 Ocak'ta gözaltına alınan ve o günden bu yana İsrail'e ait bir sınır dışı merkezinde tutulan Anadolu Ajansı'nın (AA) Filistin asıllı foto muhabiri Mustafa Kharouf'un her an sınır dışı edilerek eşinden ve 1,5 yaşındaki kızından koparılma riskiyle karşıya karşıya olduğunu belirtti.

UAF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Salih Hicazi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e bir an önce Kharouf'u serbest bırakarak Doğu Kudüs'te ikamet yerine geçen "Kudüs kimliği" vermesi çağrısı yaptı.

Hicazi, Kharouf'un keyfi şekilde gözaltına alına alınarak sınır dışı edilme planının İsrail'in Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin sayısını azaltma ve insan haklarını ihlal politikasının bir yansıması olduğunu söyledi.

Kharouf'un 22 Ocak'tan bu yana gözaltında tutulduğu Givon Sınır Dışı Merkezi'nden çıkarılarak serbest bırakılması ve ailesine kavuşması gerektiğini vurgulayan Hicazi, "AA foto muhabiri her an sınır dışı edilerek 1,5 yaşındaki kızından ve ailesinden koparılma riskiyle karşı karşıya. İsrail makamlarının Kharouf'un oturum iznini reddetmesi ve asılsız suçlamalara dayanarak sınır dışı etme planı hukuksuz ve acımasızca." ifadelerini kullandı.