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"AA foto muhabiri ailesinden koparılma riskiyle karşı karşıya"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Salih Hicazi: "AA foto muhabiri her an sınır dışı edilerek 1,5 yaşındaki kızından ve ailesinden koparılma riskiyle karşı karşıya. İsrail makamlarının Kharouf'un oturum iznini reddetmesi ve asılsız suçlamalara dayanarak sınır dışı etme planı hukuksuz ve acımasızca"

KUDÜS (AA) - Uluslararası Af Örgütü (UAF), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde 22 Ocak'ta gözaltına alınan ve o günden bu yana İsrail'e ait bir sınır dışı merkezinde tutulan Anadolu Ajansı'nın (AA) Filistin asıllı foto muhabiri Mustafa Kharouf'un her an sınır dışı edilerek eşinden ve 1,5 yaşındaki kızından koparılma riskiyle karşıya karşıya olduğunu belirtti.

UAF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Salih Hicazi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e bir an önce Kharouf'u serbest bırakarak Doğu Kudüs'te ikamet yerine geçen "Kudüs kimliği" vermesi çağrısı yaptı.

Hicazi, Kharouf'un keyfi şekilde gözaltına alına alınarak sınır dışı edilme planının İsrail'in Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin sayısını azaltma ve insan haklarını ihlal politikasının bir yansıması olduğunu söyledi.

Kharouf'un 22 Ocak'tan bu yana gözaltında tutulduğu Givon Sınır Dışı Merkezi'nden çıkarılarak serbest bırakılması ve ailesine kavuşması gerektiğini vurgulayan Hicazi, "AA foto muhabiri her an sınır dışı edilerek 1,5 yaşındaki kızından ve ailesinden koparılma riskiyle karşı karşıya. İsrail makamlarının Kharouf'un oturum iznini reddetmesi ve asılsız suçlamalara dayanarak sınır dışı etme planı hukuksuz ve acımasızca." ifadelerini kullandı.

- "Uluslararası toplum Kharouf için İsrail'e baskı yapmalı"

Açıklamasında ayrıca İsrail makamlarını uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye davet eden Hicazi, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, Kharouf'u sınır dışı etme hedefinden vazgeçirmek amacıyla acilen İsrail makamlarına baskı yapmalı."

- Kharouf 123 gündür gözaltında

İsrail güçleri, Filistin asıllı AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinden gözaltına almıştı.

O günden bu yana Givon Sınır Dışı Merkezi'nde tutulan Kharouf, hukuki mücadelesine devam ederken, İsrail, oturma izni olmadığı gerekçesiyle AA foto muhabirini büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı yer olan Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçtiğimiz yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs israil Mustafa Kharouf

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