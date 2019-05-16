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AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına devam ediliyor.

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Nişancı'yı arama çalışmalarının 7'nci gününde olayın gerçekleştiği bölgenin 1 kilometre gerisinde oluşturulan bentte, deredeki suyun sağlıklı tahliye edilebilmesi ve arama yapılacak alanda su akışının en az seviyeye indirilebilmesi için ekiplerin faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü eş güdümlü çalışma yürütüyor.

Bölgede son günlerde hava sıcaklığının artış göstermesi ve su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dereden yapılacak tahliye sırasında her ihtimal göz önünde bulunduruluyor.

Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri de suyun şiddetini artırmasına rağmen vadide arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
abdulkadir nişancı Soğanlı Dağı

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