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"AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:35 | Son Güncelleme

Sergide, Anadolu Ajansının darbe girişimi gecesi ve sonrasında çektiği 18 fotoğraf yer aldı

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi, Kastamonu'da açıldı.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) İletişim Fakültesince organize edilen ve AA foto muhabirlerinin, darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektikleri fotoğraflardan oluşan "AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi" sergisi, fakülte binasında beğeniye sunuldu.

KÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ersoy Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında açıldığını belirtti.

Yaz dönemi olduğu için öğrencilerin fakültede olmadığını dile getiren Soydan, "Akademik ve idari personel sergiyi ziyaret ediyor. Sergimizde 18 fotoğraf var. Hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansına yansıya kareler var. Bunlar unutulmasın diye bu sergiyi açtık. Sergimizde o güne ait çarpıcı kareler ve milli iradenin kazandığı zaferle ilgili fotoğraflar var." diye konuştu.

Soydan, serginin cuma gününe kadar gezilebileceğini kaydetti.

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