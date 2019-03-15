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AA'nın Pakistan ofisi açması ülke medyasında geniş yer buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

AA'nın Pakistan ofisi açması ülke medyasında geniş yer buldu

Anadolu Ajansı'nın (AA) Pakistan ofisi açması ve ülke medyasından yetkililerle buluşması, Pakistan medyasında ve sosyal medyada geniş yer buldu.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri'nin katılımıyla başkent İslamabad'da yapılan açılış devlet televizyonu PTV ile birçok özel televizyondan canlı yayınlandı.

AA'nın uluslararası operasyonunu genişlettiği ve 41 ülkede ofisi bulduğuna değinen haberlerde Genel Müdür Yardımcıları Metin Mutanoğlu ve Mustafa Özkaya'nın Pakistan'ın "AA'nın bölgedeki haber merkezi olacağı" yönündeki ifadeleri yer aldı.

Ülkenin en eski gazetelerinden Dawn'ın haberinde "AA Pakistan'a odaklanacak" başlığı yer alırken, The Nation gazetesinde ise Çaudri'nin AA'nın Pakistanlı gazetecilere eğitim vermesi talebi öne çıkarıldı.

Pakistan Observer gazetesinin İslamabad ve Ravalpindi özel eki olan Twin Cities ise AA ile birlikte daha fazla Türk şirketi ve yabancı medya kuruluşlarının Pakistan'a geleceğini aktardı.

AA heyetinin ülke medyasının merkezi Karaçi'de yaptığı medya buluşmasına katılan gazeteci ve siyasetçiler, sosyal medyada AA ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, 70 yılı aşan Pakistan-Türkiye ilişkilerinin sonucu olarak AA'nın Pakistan merkezli bir bölge ofisi açtığına değindi.

Açılışla ilgili paylaşımda bulunan Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, "AA'nın İslamabad ofisinin açılışını Bakan Çaudri ile gerçekleştirdik. Daha doğru ve zamanında haberler ile Pakistan'ın gerçek imajı dünyayla paylaşılacak. Allah mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Pakistan Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri

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