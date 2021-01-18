AB, 'aşı sertifikası' için hassas tartışma istiyor

Yunanistan'ın önerisinden sonra AB içinde Kovid-19 aşısı olanlara "aşı sertifikası" verilmesi böylece seyahat gibi günlük yaşamdaki faaliyetlerde normale dönmede bu kişilerin kısıtlama olmadan hareket edebilmesi konusundaki tartışma hız kazandı.

Konu, Avrupa Birliği'nin AB işlerinden sorumlu bakanlarının bugün yaptığı toplantıda da gündeme geldi. Toplantıya başkanlık eden AB dönem başkanı Portekiz'in Devlet Bakanı Ana Paula Zacarias, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önerisiyle ilgili AB'ye gönderdiği mektubu ele aldıklarını, "aşı sertifikası" hakkında kapsamlı bir tartışmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Zacarias, "Bunu operasyonel olarak nasıl işler hale getirebiliriz, karşılıklı olarak üye ülkeler tarafından tanınması gibi bu konuda birçok konuyu çözmemiz gerekiyor. Aşı olanlar hakkındaki verilerin toplanması, gizlilik ilkesi ve eşitlik gibi konular çok önemli. Bu tartışmaların henüz başındayız." dedi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ise bugünkü toplantıda aşılamalarla ilgili elektronik verilerin toplanması ve paylaşılması meselesini görüştüklerini aktardı.