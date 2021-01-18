HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB, 'aşı sertifikası' için hassas tartışma istiyor

AB, 'aşı sertifikası' için hassas tartışma istiyor

18.01.2021 18:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AB, 'aşı sertifikası' için hassas tartışma istiyor

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanacak kişilere seyahatlerde kolaylık sağlayacak bir "aşı sertifikası" verilmesi konusunda "herkesin haklarını gözetecek hassas tartışmalar" yürütülmesini istiyor.

Yunanistan'ın önerisinden sonra AB içinde Kovid-19 aşısı olanlara "aşı sertifikası" verilmesi böylece seyahat gibi günlük yaşamdaki faaliyetlerde normale dönmede bu kişilerin kısıtlama olmadan hareket edebilmesi konusundaki tartışma hız kazandı.

Konu, Avrupa Birliği'nin AB işlerinden sorumlu bakanlarının bugün yaptığı toplantıda da gündeme geldi. Toplantıya başkanlık eden AB dönem başkanı Portekiz'in Devlet Bakanı Ana Paula Zacarias, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önerisiyle ilgili AB'ye gönderdiği mektubu ele aldıklarını, "aşı sertifikası" hakkında kapsamlı bir tartışmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Zacarias, "Bunu operasyonel olarak nasıl işler hale getirebiliriz, karşılıklı olarak üye ülkeler tarafından tanınması gibi bu konuda birçok konuyu çözmemiz gerekiyor. Aşı olanlar hakkındaki verilerin toplanması, gizlilik ilkesi ve eşitlik gibi konular çok önemli. Bu tartışmaların henüz başındayız." dedi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ise bugünkü toplantıda aşılamalarla ilgili elektronik verilerin toplanması ve paylaşılması meselesini görüştüklerini aktardı.

Verilerin gizliliği ilkesi ve veri toplama haklarının önemine değinen Sefkovic, "Aşı olmayan veya tıbbi bir sebep gibi gerekçelerle aşı olamayan kişilerin haklarının ve özgürlüklerinin sınırlanması gibi bir durumun ortaya çıkmasını kesinlikle istemiyoruz. Uzmanlarımız bunu tartışacak. Örneğin bugün birçok üye ülkeye girerken negatif Kovid-19 testi sonucu göstermek zorunlu. Seyahat konusunda bunun gibi birçok farklı seçenek ve araç mevcut. Bunlara elektronik aşı sertifikası da eklenebilir ama bu konu uygun şekilde ele tartışılmalı." diye konuştu.

AŞI SERTİFİKASINDA DOĞRU DENGE BULUNMASI

AB yetkilileri, aşı sertifikası tartışmasında doğru yasal zemin oluşturulmasının önemine dikkati çekiyor. Aşı olup sertifika alacak kişilere sağlanacak imkanlar karşısında aşı olmayan kişilerin haklarının engellenmemesi önem taşıyor.

Aşı sertifikası tartışmalarında "doğru dengeyi" bulmanın önemini vurgulayan AB yetkilileri, sertifikanın yanı sıra aşı olmayan kişilerin negatif PCR testiyle benzer imkanlara kavuşması gibi seçeneklerin düşünülmesini istiyor.

Aşı sertifikası önerisine sıcak bakanlar olduğu gibi "ayrımcılık" oluşturacağı gerekçesiyle karşı çıkan AB üyeleri de bulunuyor. Bir sertifika sistemi oluşturmanın siyasi bir karar olmasının yanı sıra yasal boyutlarının da bulunduğu hatırlatılıyor.

AB Komisyonunun ocak ayı sonuna kadar aşı sertifikası için bir protokol oluşturup AB üyeleriyle bunun üzerinde uzlaşı sağlaması bekleniyor. Taslak çalışmalara göre, bu protokolün AB genelindeki sağlık sistemleri içinde kullanılması ve tanınması, bunun aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyon içinde dünya genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
Rusya’da bir kayak merkezi çığ altında kaldı!Rusya’da bir kayak merkezi çığ altında kaldı!
Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?

En Çok Okunan Haberler

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...

F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Son dakika! ABD Kongre Binası kapatıldı

Son dakika! ABD Kongre Binası kapatıldı

Mars'ın hızını kaybeden bir topaç gibi yalpaladığı keşfedildi

Mars'ın bir topaç gibi yalpaladığı keşfedildi

Rusya’da bir kayak merkezi çığ altında kaldı: 12 kişi kurtarılmayı bekliyor

Rusya’da bir kayak merkezi çığ altında kaldı!

Rus muhalife Navalny'e 30 gün gözaltı kararı

Rus muhalife tutuklama değil '30 günlük gözaltı'

Çin'de çalışma şartlarından şikayetçi olan kurye kendini ateşe verdi

Çin'de çalışma şartlarından şikayetçi kurye kendini ateşe verdi

Komşu kısıtlamaları gevşetti, birçok mağaza 2 ay sonra yeniden açıldı

Komşu kısıtlamaları gevşetti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.