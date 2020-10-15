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AB'den İsrail'e kritik çağrı: Yerleşimler gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2020 23:45 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşimlere izin vermesine tepki göstererek, devam eden tüm yerleşim genişlemelerinin durdurulmasını istedi.

AB'den İsrail'e kritik çağrı: Yerleşimler gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, İsrail'in son günlerde Batı Şeria ve Kudüs ile çevresinde yerleşimlerin ciddi şekilde genişleyeceğini duyurduğunu belirtti.

Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasını öngören planların gelecekteki iki devletli çözümün sonucu olacak Filistin devletinin varlığını sürdürmesini tehlikeye attığını ifade eden Borrell, şunları kaydetti:

"Yerleşimler uluslararası hukukta gayrimeşrudur. Sürekli belirtildiği üzere AB, taraflarca mutabık kalınan dışında Kudüs dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırlardaki herhangi bir değişikliği kabul etmeyecektir. Yerleşim faaliyetleri, Filistinliler ile İsrailliler arasında sivil ve güvenlik iş birliğinin devamı ile anlamlı, doğrudan müzakerelerin sürmesi için gerekli zemine yönelik güven inşasını amaçlayan mevcut çabaları tehdit etmektedir. İsrail hükümeti bu kararları geri almalı ve Doğu Kudüs ile Har Homa, Givat Hamatos ve E1 gibi hassas bölgelerdeki devam eden tüm yerleşim genişlemelerini durdurmalıdır."

Borrell, ayrıca marttan ağustosa kadar Batı Şeria'da Filistinlilere ait yıkılan veya el koyulan yapıların sayısının arttığını belirterek, "AB, İsrail'e bu tür yıkımları durdurma çağrısını tekrarlamaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail makamları, iki gün içinde Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 5 bin konutun inşa edilmesi planını onaylamıştı. İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının ardından Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini sürdürmesi dikkati çekiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

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