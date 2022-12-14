AB'den Kosova vatandaşlarına vizesiz seyahat kararı

AB Konseyi Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri, Kosova vatandaşlarına vizesiz seyahate ilişkin düzenleme taslağı üzerinde anlaşmaya vardı.

VİZESİZ SEYAHAT

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre taslak, Konsey ve AP tarafından da onaylandığında Kosova pasaportu sahipleri 90 gün boyunca AB'ye vizesiz seyahat edebilecek. Kosova'nın vize serbestisi yol haritasının tüm unsurlarında önemli ilerleme kaydedildi.

AB Komisyonunun 10 Ekim'deki teklifi üzerine Konsey, AP ile Kosova'ya vize muafiyeti için müzakerelere 30 Kasım'da başlamıştı.

AB'YE ÜYELİK BAŞVURUSU YAPTILAR

Kosovalı liderler, 14 Aralık'ta AB’ye üyelik başvuru dilekçesini imzalamış, Başbakan Albin Kurti, imzaların atıldığı anı ülkesi için "tarihi" olarak nitelemişti.

Öte yandan AB ülkeleri İspanya, Slovakya, Romanya Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kosova'yı tanımıyor. (AA)



