HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB'den Kosova vatandaşlarına vizesiz seyahat kararı

AB'den Kosova vatandaşlarına vizesiz seyahat kararı

14.12.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği'ne üyelik başvuru dilekçesini imzalayan Kosova'da vize serbestisi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. , Kosova vatandaşlarına AB’ye vizesiz seyahatine ilişkin düzenlenen taslak üzerinde anlaşıldı. Düzenleme kabul edildiğinde, Kosova vatandaşları 90 gün boyunca AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilecek.

AB'den Kosova vatandaşlarına vizesiz seyahat kararı

AB Konseyi Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri, Kosova vatandaşlarına vizesiz seyahate ilişkin düzenleme taslağı üzerinde anlaşmaya vardı.

VİZESİZ SEYAHAT

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre taslak, Konsey ve AP tarafından da onaylandığında Kosova pasaportu sahipleri 90 gün boyunca AB'ye vizesiz seyahat edebilecek. Kosova'nın vize serbestisi yol haritasının tüm unsurlarında önemli ilerleme kaydedildi.

AB Komisyonunun 10 Ekim'deki teklifi üzerine Konsey, AP ile Kosova'ya vize muafiyeti için müzakerelere 30 Kasım'da başlamıştı.

AB'YE ÜYELİK BAŞVURUSU YAPTILAR

Kosovalı liderler, 14 Aralık'ta AB’ye üyelik başvuru dilekçesini imzalamış, Başbakan Albin Kurti, imzaların atıldığı anı ülkesi için "tarihi" olarak nitelemişti.

AW781481_02

Öte yandan AB ülkeleri İspanya, Slovakya, Romanya Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kosova'yı tanımıyor. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kötü haberi verdi! 'Ucuz enerji devri bitti'Kötü haberi verdi! 'Ucuz enerji devri bitti'
İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!
Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakımaTürkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Kosova

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar

İmamoğlu'nun cezasına AK Parti'den ilk tepki!

İmamoğlu'nun cezasına AK Parti'den ilk tepki!

İmamoğlu için mahkeme kararını verdi

İmamoğlu için mahkeme kararını verdi

Cristiano Ronaldo, güvenlik kamerasına yakalandı

Cristiano Ronaldo, güvenlik kamerasına yakalandı

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!

Kılıçdaroğlu sözleri olay oldu! 'Bir çuval inciri berbat etti'

Kılıçdaroğlu sözleri olay oldu! 'Bir çuval inciri berbat etti'

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.