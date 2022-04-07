AB'den Rusya kararı! 'Bugün ya da yarın anlaşmaya varılacak'

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahalesi devam ederken Avrupa Birliği (AB), yeni yaptırımları açıklama hazırlanıyor. Kömür ithalatının yasaklanmasını da içeren beşinci tur yaptırımları konusunda bugün ya da yarın anlaşmaya varılabileceği belirtildi.

AB'DEN RUSYA'YA YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLAR

Avrupa Birliği (AB) dış politika temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya karşı kömür ithalatına yasak getirilmesini de kapsayan beşinci tur AB yaptırımlarına dair açıklama yaptı.

Borrell, NATO toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada yaptırımlarda anlaşmaya varılmasına dair "Belki bugün öğleden sonra ya da en geç yarın" ifadelerini kullandı ve Rusya'ya petrol ambargosunun Pazartesi ele alınacağını ekledi.

Kaynak: Reuters

