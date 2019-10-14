AB kimyasal silah yaptırımlarını uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), kimyasal silah kullanımına ve yayılmasına katkı sağladıkları gerekçesiyle Rus ve Suriyeli yetkililere uyguladığı yaptırımları uzattı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (SSRC) ile Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) yetkilileri dahil 9 kişiye uygulanan yaptırımların süresinin 16 Ekim 2020'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Yaptırım listesinde İngiltere'deki Salisbury olayıyla bağlantısı olduğu iddia edilen GRU Genel Müdürü ve Yardımcısı ile iki yetkili bulunuyor.

- Suriyeli yetkililere kimyasal silah yaptırımı

Listede, aynı zamanda kimyasal silah geliştiren ve üreten SSRC'nin yanı sıra bu kuruluşla bağlantısı bulunan 5 yetkili de yer alıyor.

AB ülkelerine seyahat yasağı, kişilerin ve kurumların mal varlığının dondurulmasını içeren yaptırımlar, kimyasal silahların kullanımı ve yayılmasını engellemeyi amaçlıyor. AB'deki kişi ve kurumların da bu listedekilere fon aktarması yasaklanıyor.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye giden Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, geçen sene Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen bir kimyasalla zehirlenmişti.

