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  4. AB Komisyonu Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya verilen sözlerin tutulmasını istiyor

AB Komisyonu Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya verilen sözlerin tutulmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: - "Arnavutluk ile Kuzey Makedonya katılım müzakerelerinin başlatılması için istenen kriterleri yerine getirdi"

ZAGREB (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın katılım müzakerelerinin başlatılması için kendilerinden istenen kriterleri yerine getirdiğini belirterek, "Şimdi sıra verdiğimiz sözleri tutmakta." ifadelerini kullandı.

Leyen, 1 Ocak'ta AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralan Hırvatistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü.

AB Komisyonu heyetiyle gerçekleştirdiği temasların ardından Plenkovic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Leyen, görüşmelerinde Hırvatistan'ın dönem başkanlığı boyunca üzerinde durulacak konuları ele aldıklarını aktardı.

Görüştükleri konular arasında Irak ve İran'daki gelişmelere karşı ortak bir AB görüşü ortaya konulması ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin katılım süreçlerinin de bulunduğunu belirten Leyen, "Önümüzdeki aylar Balkanlar ile ilişkilerimiz açısından oldukça önemli." dedi.

Yeni katılım şartlarının, mayıs ayında Zagreb'de yapılacak zirve öncesi kamuoyuna tanıtılacağını söyleyen Leyen, "Yeni koşullar, Batı Balkan ülkelerinin yerine getirdikleri şart ve kriterleri etkilememeli. Arnavutluk ile Kuzey Makedonya katılım müzakerelerinin başlatılması için istenen kriterleri yerine getirdi. Şimdi sıra verdiğimiz sözleri tutmakta." diye konuştu.

- Arnavutluk'taki depremzedeler için bağış programı yapılacak

Leyen, geçen kasımda yaşanan depremde büyük hasar gören Arnavutluk için 17 Şubat'ta bir bağış programı düzenleyeceklerini de açıkladı.

ABD ile İran arasındaki gerilime de değinen Leyen, "Şiddetin arttığı durumlarda çözüm müzakeredir. Her çatışmanın kaynağı müzakere eksikliğidir. Daha önce denenmiş etkili iletişim kanallarını kullanmak gerek. AB, kriz zamanlarında kullandığı bu tür etkili kanallara sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit meselesi hakkında da konuşan Leyen, Birleşik Krallık ile AB arasında çok sayıda ortak görüş ve çıkar olduğunu belirterek, "Eski dostlarla yeni başlangıçlar söz konusu." dedi.

Plenkovic de Hırvatistan hükümeti ile AB Komisyonu arasında sıkı bir iş birliği olduğunu kaydederek, bugünkü görüşmede en güncel meseleleri ele aldıklarını ve Hırvatistan'ın dönem başkanlığındaki öncelikleri görüştüklerini aktardı.

Plenkovic ayrıca, Brexit meselesinin henüz Schengen bölgesine dahil olmayan Hırvatistan'a somut bir etkisi olmayacağını da sözlerine ekledi.

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AB Komisyonu Andrej Plenkovic Hırvatistan Ursula von der Leyen

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