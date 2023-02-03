HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu! Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığı yapılıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu! Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığı yapılıyor

03.02.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik hazırladıkları 10'uncu yaptırım paketinin 10 milyar avroluk kapsamı olacağını duyurdu. Leyen, "10'uncu yaptırım paketi yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadeleye yönelik teklifler içerecek" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu! Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığı yapılıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'de 24'üncüsü düzenlenen AB-Ukrayna Zirvesi bitiminde ortak basın toplantısı yaptı.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya şimdiye kadar 35 milyon LED ampul gönderdiğini ve bunun yakında 50 milyona çıkacağını belirterek, "50 milyon LED ampul bir nükleer reaktörün elektrik üretimine eşdeğer tasarruf anlamına geliyor." dedi.

Toplantıda enerji arz güvenliğini de ele aldıklarını anlatan von der Leyen, Ukrayna'da elektrik sağlanması için mevcut durumda jeneratörlerin son derece önem arz ettiğini söyledi.

Von der Leyen, "Ukrayna'ya 5 bin 400 jeneratörün teslim edilmesine karar verildi." diye konuştu.

dw

UKRAYNA'YA 2 GİGAVAT ELEKTRİK VERİLECEK

Ukrayna ve AB elektrik şebekelerinin savaşın başlamasıyla birbirine bağlandığını anımsatan von der Leyen, "Ukrayna'nın elektriğe ihtiyacı var. Size ihtiyacınız olan 2 gigavat elektriği sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın devlet işlevini sürdürebilmesi açısından maaşları ve sosyal ödemeleri yapmasının önemine işaret ederek, AB şimdiye kadar Ukrayna'ya 50 milyar avro sağladı." diye konuştu.

UKRAYNA ÜRÜNLERİ AB'YE GÜMRÜKSÜZ GİRMEYE DEVAM EDECEK

Ukrayna'ya 18 milyar avroyu düzenli aylık ödemeler halinde bütçe desteği olarak vereceklerini anlatan von der Leyen, Ukrayna ürünlerinin AB pazarına gümrüksüz girmesine yönelik programı da uzatacaklarını söyledi.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

Von der Leyen, Rusya ekonomisinin uygulanan yaptırımlar nedeniyle yüksek bir bedel ödediğini vurgulayarak, "10'uncu yaptırım paketi geliyor. Bu paketi 24 Şubat'a kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

10'uncu yaptırım paketinin yaklaşık 10 milyar avroluk bir kapsamı olacağını belirten von der Leyen, "Yine büyük bir yaptırım paketi hazırlanıyor. Plan, bir kez daha Rusya'nın savaşta kullanabileceği teknolojilere odaklanmak." dedi.

Rusya ve İran'da insansız hava araçları benzeri araçların üretimlerinin gerçekleşmemesini sağlamak istediklerini belirten von der Leyen, yaptırımlarla bu ürünlerdeki bileşenlere odaklanacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, yaptırımların delinmesi veya çevresinden dolaşılmasına da yoğun biçimde odaklanacaklarına dikkati çekerek, "10'uncu yaptırım paketi yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadeleye yönelik teklifler içerecek." değerlendirmesinde bulundu.

AB savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 9 yaptırım paketi hayata geçirdi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Ayrıca, deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünleri, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ile çok sayıda kişi ve kuruluş AB yaptırım listelerinde yer alıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ülke arasında 'casus balon' gerilimi! Ertelendiİki ülke arasında 'casus balon' gerilimi! Ertelendi
13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark...13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark...
Konsoloslukların kapatılmasına Bakan Soylu'dan tepkiKonsoloslukların kapatılmasına Bakan Soylu'dan tepki
Anahtar Kelimeler:
Yaptırım Rusya ab

En Çok Okunan Haberler

MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

Tünelden geçen 100 milyonuncu araca hediye

Tünelden geçen 100 milyonuncu araca hediye

'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı

'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı

Son anketteki fark gündem yarattı! Adaylık için o isim öne çıktı

Son anketteki fark gündem yarattı! Adaylık için o isim öne çıktı

Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem!

Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem!

Not kağıtlarına yazılan dehşet! 'Sana köpek muamelesi yapacağım'

Not kağıtlarına yazılan dehşet! 'Sana köpek muamelesi yapacağım'

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.