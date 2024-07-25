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  4. İki grup arasında kavga çıktı! Belediye başkanı yaralandı

İki grup arasında kavga çıktı! Belediye başkanı yaralandı

25.07.2024 10:32
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Osmaniye’de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada belediye başkanı yaralandı.

İki grup arasında kavga çıktı! Belediye başkanı yaralandı

Osmaniye Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen Beldesi’nde yaşanan olayda husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kalabalık iki grubun taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgada aralarında Türkmen Beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan’ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaralılar ve Türkmen Beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralıların tedavi altına alındığı hastanenin önünde toplanan iki grup üyeleri arasında yeniden arbede yaşanması üzerine polis ve jandarma yaralıların kaldırıldığı hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.
Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. (DHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye kavga
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