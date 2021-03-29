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AB'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Geliyorlar!

29.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Konseyi Başkanı Michel ile AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

AB'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Geliyorlar!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

AB Konseyi Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'ye gideceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu.

Leyts, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Türkiye

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