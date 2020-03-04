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AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 01:24 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. 

AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Charles Michel

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