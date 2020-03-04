AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'ye geliyor

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile Michel aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fecek g\u00f6r\u00fc\u015fmede, T\u00fcrkiye- Avrupa Birli\u011fi ili\u015fkilerinin yan\u0131 s\u0131ra, \u0130dlib \u00f6zelinde Suriye'deki geli\u015fmelerin ele al\u0131nmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER'Z\u0131mba gibi uyan\u0131r, e\u015fimi beklerim'Soylu'dan Yunanistan'\u0131n karar\u0131 sonras\u0131 fla\u015f a\u00e7\u0131klama!Anlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...