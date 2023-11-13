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AB Konseyi'nden dijital Şengen vizesi için yeni düzenleme! Artık başvurular internetten yapılacak

13.11.2023 16:49 | Son Güncelleme:
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Şengen vizelerinin dijitalleşmesi için hazırlanan yeni kuralları kabul etti. Başlangıç tarihi, teknik çalışmalar bittiğinde belirlenecek yeni uygulamayla Şengen vize başvuruları internetten yapılacak, vizeler dijital olarak verilecek. Şengen ülkelerinin konsolosluklarına, sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanların gitmesi gerekecek.

AB Konseyi'nden dijital Şengen vizesi için yeni düzenleme! Artık başvurular internetten yapılacak

AB Konseyi'nin aldığı kararla, "dijital Şengen vizesi" uygulamasının başlaması için siyasi süreç tamamlandı, geriye teknik düzenlemeler kaldı.

Bugün alınan kararlar, imzalanmalarının ardından AB Resmi Gazetesi'nden yayımlanacak ve bunun üzerinden 20 gün geçtiğinde yürürlüğe girmiş olacak. Dijital vize başvurularının ne zaman başlayacağı ise hazırlanacak vize platformuyla ilgili teknik çalışma bittiğinde duyurulacak.

MOBİL CİHAZALARA İNDİRİLEBİLECEK

AB'nin yeni uygulaması yürürlüğe girdiğinde, pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler, mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek.

Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. Gerekli evrakların dijital kopyaları, bu platform üzerinden yüklenecek, vize ücreti de buradan yatırılacak.

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Başvuru sahiplerine, çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. Sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak.

Şengen ülkelerinin konsolosluklarına, sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar gitmek zorunda kalacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Vize
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