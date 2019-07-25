HABER

AB Macaristan'ın sığınmacı kararını Adalet Divanına taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, Macaristan'ın 2018'de sığınmacılara yönelik uygulamaya koyduğu bazı düzenlemeleri Avrupa Adalet Divanına taşıma kararı aldı - Mahkemeye taşınan düzenlemeye göre, sığınmacılara iltica hakkı almaları için yardımcı olan kişilere hapis cezası öngörülüyor ve teknik olarak sığınmacılara Macaristan'da iltica başvurusu yapma hakkı tanınmıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan'ın son dönemde sığınmacılara yönelik uygulamaya koyduğu bazı düzenlemeleri mahkemeye taşıdı.

AB Komisyonu, Budapeşte yönetiminin 2018'de kabul ettiği sığınmacılara ilişkin düzenlemelerin, teknik olarak kimsenin Macaristan'a sığınma başvurusunda bulunamayacağı anlamı taşıdığını açıkladı.

Açıklamada, Macaristan tarafından kabul edilen düzenlemenin ayrıca bireylerin ve kuruluşların da sığınmacılara yardımda bulunmasını engellediğine işaret edildi.

Macar hükümetinin AB'nin daha önce ilettiği endişeleri gidermediğine dikkat çekilen açıklamada, Macaristan'ın sığınmacılara yardımı cezai suç haline getirmesi ve sığınmacılar için kabul şartlarını sıkılaştırması nedeniyle Avrupa Adalet Divanına (ECJ) sevk edildiği belirtildi.

Macaristan'da yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırlanan ve ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen, sığınmacıların ülkeye yerleştirilmesinin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliği Haziran 2018'de Mecliste kabul edilmişti.

Yeni düzenlemeye göre, yasa dışı göçü organize eden veya sığınmacılara iltica hakkı almaları için yardımcı olan kişilere hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca güvenli bir ülke üzerinden gelen sığınmacılara Macaristan'da iltica başvurusu yapma hakkı tanınmıyor.

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

Macar hükümeti, geçen aylarda ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatmıştı.

PARTNERMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'deMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'de
BAU’nun yeni Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz olduBAU’nun yeni Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz oldu
Yamaç paraşütçüleri Kapıkaya’ya hayran kaldıYamaç paraşütçüleri Kapıkaya’ya hayran kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Son dakika Ordu'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kahreden anlar! Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.