HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB'nin Irak Büyükelçiliğine LGBT bayrağı çekildi ülke karıştı

AB'nin Irak Büyükelçiliğine LGBT bayrağı çekildi ülke karıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2020 20:38 | Son Güncelleme

Irak'ta ilk defa Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliği tarafından, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla büyükelçilik binasında (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) LGBT bayrağı göndere çekildi.

AB'nin Irak Büyükelçiliğine LGBT bayrağı çekildi ülke karıştı

AB'nin Irak Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından LGBT bayrağının göndere çekildiği fotoğrafla birlikte, "Kanada ve İngiltere'nin Irak büyükelçilikleriyle birlikte 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü ve LGBT farkındalığı için bayrağı göndere çekiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SERT TEPKİ GÖSTERİP KINADILAR

Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Beşar Haddad, resmi bir kurum tarafından LGBT bayrağının göndere çekilmesine sert tepki gösterip eylemi kınadı.

Haddad, yaptığı yazılı açıklamada, bayrağın dikilmesini sorumsuz ve gayriresmi bir şekilde tanımlayarak, bu davranışla Irak'ın dini ve toplumsal değerlerine ilişkin kırmızı çizgilerin ihlal edildiğini kaydetti.

"BAĞDAT HALKININ HİSLERİ İNCİTİLDİ"

Söz konusu bayrak eylemiyle Bağdat halkının hislerinin incitildiğine dikkati çeken Haddad, "En kısa zamanda o bayrağın aşağı indirilmesi, özür dilenmesi ve bir daha yaşanmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haddad, "Ülkemizde LGBT bayrağının göndere çekilmesine izin vermiyoruz. Irak Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar olayın takibinde kalmalılar." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Gülşen, Karadeniz kızı''Gülşen, Karadeniz kızı'
'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...

En Çok Okunan Haberler

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Koronavirüs: İkinci dalga ne zaman yaşanacak?

Koronavirüs: İkinci dalga ne zaman yaşanacak?

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

Bakan Koca 'biraz soluklanmak hakkınız' diyerek paylaştı!

Bakan Koca 'biraz soluklanmak hakkınız' diyerek paylaştı!

Survivor'daki şampiyon adayını söyledi

Survivor'daki şampiyon adayını söyledi

Sağlık çalışanlarından Belçika Başbakanı Wilmes’e şok protesto!

Sağlık çalışanlarından Belçika Başbakanı Wilmes’e şok protesto!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
Çin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 6 yetkili görevden alındı

Çin'de artan vakalarından ardından flaş karar!

Trump 'Hedef bendim' diyerek Obama'yı suçladı! Çok çarpıcı sözler

Trump 'Hedef bendim' diyerek Obama'yı suçladı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 28 bin 108'e yükseldi

Fransa'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 28 bin 108'e yükseldi

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı!

İtalya'da son durum! 145 can kaybı daha

İngiltere bisiklete geçiyor! 14 milyon kişi hazır

İngiltere bisiklete geçiyor! 14 milyon kişi hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.