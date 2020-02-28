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AB: Türkiye'den sadık kalmasını bekliyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 15:19 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib vilayetinde Türk askerlerinin öldürülmesinin ardından gelen Türkiye'nin göçmenlerle sığınmacıların Avrupa'ya geçişi için sınırlarını açmakta olduğu iddiasıyla ilgili Avrupa Komisyonu açıklama yaptı.

AB: Türkiye'den sadık kalmasını bekliyoruz

Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun sözcüsü, bugün düzenlediği basın toplantısında, sığınmacı politikasında değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olan Ankara'dan AB'ye göçmen akışını kontrol etmekle ilgili taaahhütlere bağlı kalmasını beklediklerini belirtti.

'RESMİ POLİTİKADA BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Sözcü "Türk tarafının sığınmacı ya da göçmen politikasında herhangi bir degişiklik yaptığına dair resmi açıklamada bulunmadığını vurgulamak isterim" diyerek ekledi:

"Bizim bakış açımızdan şimdiki halde AB-Türkiye anlaşması hala yürürlüktedir ve biz Türkiye'den bu anlaşmadan kaynaklanan taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz. Türk yetkililer resmi politikada değişiklik olmadığını resmen teyit etti ve biz bunun böyle kalmaya devam etmesini bekliyoruz."

KAYNAK: REUTERS

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