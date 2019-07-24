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AB ülkelerinden İngiltere’nin deniz koruma misyonu planına destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

Fransa, İtalya ve Danimarka’nın, İngiltere’nin Hürmüz Boğazı’nda güvenliğinin sağlanması için Avrupa liderliğinde deniz koruma misyonunu oluşturulmasına yönelik girişimini desteklediği belirtildi.İngiltere, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda İngiliz bandıralı petrol tankerine el koymasıyla tırmanan gerginliğin ardından Avrupa liderliğinde deniz koruma misyonunu oluşturulması için girişimde bulundu.

Fransa, İtalya ve Danimarka’nın, İngiltere’nin Hürmüz Boğazı’nda güvenliğinin sağlanması için Avrupa liderliğinde deniz koruma misyonunu oluşturulmasına yönelik girişimini desteklediği belirtildi.
İngiltere, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda İngiliz bandıralı petrol tankerine el koymasıyla tırmanan gerginliğin ardından Avrupa liderliğinde deniz koruma misyonunu oluşturulması için girişimde bulundu. Üst düzey AB diplomatları, Fransa, İtalya ve Danimarka’nın, Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin arttırılmasını amaçlayan girişimi desteklediğini ifade etti.
Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, Almanya bölgedeki "güvenliğe katkıda bulunmak" için İngiltere ve Fransa ile yakın temas halindeyken, Hollanda da İngiltere’nin planını değerlendiriyor. İspanya ise İngiliz diplomatlarla konuyla ilgili temaslarda bulunuyor. Londra’nın diğer Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerle toplantılar gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt daha önce yaptığı açıklamada Tahran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki eylemlerini "devlet korsanlığı" olarak nitelendirerek, “Bu önemli bölgeden güvenli geçişleri sağlayabilmek için Avrupa liderliğinde bir koruma misyonu oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Hunt, deniz koruma misyonunun mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışacaklarını belirtmişti.
İran, 19 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nda denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle biri İngiltere, biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoymuştu. Daha sonra yapılan açıklamada, Liberya bandıralı geminin serbest bırakıldığı belirtilmişti. İran’ın İngiliz petrol tankerini alıkoymasının ardından gerginlik tırmanmış, Fransa, İngiltere, Almanya ve bazı ülkeler İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki eylemlerini kınamıştı.
Öte yandan İngiliz donanması, 4 Temmuz’da Cebelitarık’ta Suriye’ye yönelik ambargoyu ihlal ederek petrol taşıdığı gerekçesiyle İran’a ait Panama bandıralı bir tankeri alıkoymuştu. İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi Başbakanı Fabian Picardo, Londra’ya giderek İranlı üst düzey yetkililerle görüşmüş, ardından yaptığı açıklamada, geminin bırakılması için olumlu bir görüşme yapıldığını açıklamıştı.

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