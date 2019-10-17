AB ve İngiltere'nin anlaşmaya varması

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aksi yöndeki açıklamalara rağmen Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yeni Brexit anlaşmasının parlamentoda geçeceğinden emin olduğunu belirtti.

Johnson, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde gerçekleşen Brexit oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

AB üyesi ülkelerin varılan yeni anlaşmaya onay verdiğini dile getiren Johnson, anlaşmanın sadece İngiltere için değil aynı zamanda AB için de "harika" olduğunu ifade etti.

Johnson, "Anlaşmayla AB'den tek bir Birleşik Krallık olarak çıkabiliriz." diyerek, parlamenterlerin olumlu oy vereceğinden emin olduğunu vurguladı.

- "Parlamenterler, halkın demokratik iradesini yansıtmalılar"

Brexit sürecinin "uzun, acı verici ve (toplumu) bölücü" olduğuna dikkati çeken Johnson, anlaşmanın parlamento onayı alacağından nasıl bu kadar emin olabildiği yönündeki soru üzerine, "Parlamenterler, halkın demokratik iradesini yansıtmalılar ve Brexit'i gerçekleştirmeleri için çok iyi bir anlaşma var." dedi.