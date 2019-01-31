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AB, Venezuela krizine ilişkin Uluslararası Temas Grubu kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 21:24 | Son Güncelleme

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay'dan oluşan grubun temel hedefinin Venezuela'da başkanlık seçiminin yenilenmesi olduğu bildirildi - Grup, yeterli siyasi ilerleme sağlanmaması halinde 90 gün içinde kendini feshedecek

BÜKREŞ (AA) - Avrupa Birliği (AB), Venezuela’daki krize ilişkin Uluslararası Temas Grubu kurulduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

AB öncülüğünde, Venezuela'daki krize ilişkin Uluslararası Temas Grubu kurulduğunu açıklayan Mogherini, grubun üyeleri arasında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay bulunduğunu belirtti.

Mogherini, söz konusu grubun, Venezuela’da yeni başkanlık seçimleri hedefiyle yola çıktığını ve yeterli siyasi ilerleme sağlanmaması halinde 90 gün içinde grubun kendisini feshedeceğini ifade etti.

Grubun ilk toplantısının gelecek hafta bir Latin Amerika ülkesinde bakanlar düzeyinde yapılacağını kaydeden Mogherini, ayrıca, bugün AB dışişleri bakanlarının Venezuela'ya yeni yaptırımları görüştüğünü belirtti.

Mogherini, AB ülkeleri arasında Venezuela'da "en kısa sürede" yeniden başkanlık seçimine gidilmesi konusunda "tam birlik" olduğunu vurguladı.

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AB Venezuela

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