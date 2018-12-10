HABER

Abant Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 12:49 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, kar yağışının ardından hafta sonunda yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırladı. Hafta sonu yoğunlaşan karla beraber ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar tatilcilerin yardımıyla yoluna devam etti. Tabiat parkında ısınmak için ateş yakan tatilciler halaylar çekerek horon teptiler.

Abant Tabiat Parkı'na bir günde 10 bin ziyaretçi

Bolu Dağı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerden alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı'na hafta sonunda yağan karın ardından ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
Bölgeye iki günde 3 bin 312 araçla gelen yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı ziyaretçi, tabiat parkında keyifli vakit geçirdi.
Yoğunluk nedeniyle tabiat parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, piknik alanları doldu. Bazı tatilciler yaylalarda piknik yapmak zorunda kaldı.
Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, havanın soğuk olması nedeniyle ısınmak için yaktıkları ateşin etrafında müzik eşliğinde halay çekti ve horon tepti.
Kar ve buzlanma nedeniyle bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçlar tatilcilerin yardımıyla yollarına devam etti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abant tabiat parkı Abant

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sosyal medyada 'Kılıç artığı' tartışması! Sosyoloji profesörü tepkiler gelince sildi

Sosyal medyada 'Kılıç artığı' tartışması! Sosyoloji profesörü tepkiler gelince sildi

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Fenerbahçe için şok sözler: FETÖ faşistlerinin...

Erdoğan'ın başdanışmanından Ali Koç için şok sözler: FETÖ'nün...

Antropolog Bozkurt Güvenç hayatını kaybetti

Antropolog Bozkurt Güvenç hayatını kaybetti

Aksiyon filmlerini aratmayan eğitim

Aksiyon filmlerini aratmayan eğitim

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Ünlü tarihçi FETÖ'den gözaltına alındı

İktisadi Dayanışma 35 yaşında

İktisadi Dayanışma 35 yaşında

Günlük burç yorumları: 10 Aralık Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günün burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.