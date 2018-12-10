Abant Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını

Yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar tatilcilerin yardımıyla yoluna devam etti. Tabiat parkında ısınmak için ateş yakan tatilciler halaylar çekerek horon teptiler.

Abant Tabiat Parkı'na bir günde 10 bin ziyaretçi

Bolu Dağı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerden alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı'na hafta sonunda yağan karın ardından ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Bölgeye iki günde 3 bin 312 araçla gelen yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı ziyaretçi, tabiat parkında keyifli vakit geçirdi.

Yoğunluk nedeniyle tabiat parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, piknik alanları doldu. Bazı tatilciler yaylalarda piknik yapmak zorunda kaldı.

Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, havanın soğuk olması nedeniyle ısınmak için yaktıkları ateşin etrafında müzik eşliğinde halay çekti ve horon tepti.