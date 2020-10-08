HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Abant Tabiat Parkı sonbaharda renk cümbüşü yaşatıyor

Abant Tabiat Parkı sonbaharda renk cümbüşü yaşatıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2020 17:45 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleriyle 4 mevsim dikkat çekmeyi başaran Abant Tabiat Parkı, sonbaharda eşsiz manzarasıyla romantik bir atmosfer oluşturuyor. Sonbahar renkleriyle ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanan bölgede adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Abant Tabiat Parkı sonbaharda renk cümbüşü yaşatıyor

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı tatilcilerin her mevsim ilgi odağı olan Abant, sonbaharla bir başka güzelliğe büründü.

Abant Gölü'nün çevresindeki ağaçlarda renk cümbüşü yaşanıyor.

Abant alası, sazan ve tatlı su kefali balıklarının bulunduğu Abant Gölü ise adeta akvaryum gibi tatilcilere görsel şölen sunuyor.

20201008_2_44736603_58737929_Web

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete, ata ve faytona binerek, piknik yapak tatilin keyfini çıkartıyor.

İstanbul'dan ailesiyle gelen Ercan Kemal Yazkaç, tabiat parkının çok güzel olduğunu ifade ederek, "Yazın Abant sıcak oluyor. Sonbahara doğru ise ağaçlarda renkleri sarıya ve turuncuya döndüğü için güzel oluyor." dedi.

20201008_2_44736603_58737930_Web

Hafta sonu yoğun olduğu için parka hafta içi gelmeyi tercih ettiklerini dile getiren Yazkaç, "Çok güzel bir manzarası var. Göl ve orman insanı büyülüyor. Havası çok temiz ve doğası harika. Günübirlik geldik. Çocuklarla vakit geçirdikten sonra döneceğiz." diye konuştu.

Yazkaç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ve nisandan beri ailesinin hiç dışarıya çıkmadığını anlatarak, "Onların ihtiyaçlarını görüp eve dönüyordum. Çok sıkılmışlardı. Onlar için de değişiklik oldu. Bugün ilk kez sokağa çıktılar." ifadesini kullandı.

20201008_2_44736603_58737932_Web

Buranın sonbaharda çok güzel olduğunu belirten Yazkaç, Abant'a geleceklere sonbaharda gelmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

20201008_2_44736603_58737933_Web

20201008_2_44736603_58737944_Web

20201008_2_44736603_58737946_Web

20201008_2_44736603_58737948_Web

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
Hayatı boyunca yalnızca sosis yediHayatı boyunca yalnızca sosis yedi
Herkes aynı rüyayı görüyor ama anlatamıyor! Uzmanlar açıkladı Herkes aynı rüyayı görüyor ama anlatamıyor! Uzmanlar açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kesme aşı yemeği nasıl yapılır? Kesme aşı yemeği tarifi nedir? Kesme aşı yemeğinin malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta kesme aşı yemeğinin tarifi...
İşte kesme aşı yemeğinin tarifi...
Hayatı boyunca yalnızca sosis yedi, tedavi altına alındı!
Hayatı boyunca yalnızca sosis yedi
Türkiye'nin Davos'u olarak biliniyor! İşte Samsun'un saklı cenneti Ayvacık
Türkiye'nin Davos'u hayran bıraktı! Gelen gitmek istemiyor
Hümeze suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri
Hümeze suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri
Akdeniz fokundan ibretlik tepki! Denizde çöp dolu poşet bulunca...
Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
Deprem nasıl oluşur? Kaç çeşit deprem dalgası var?
Deprem nasıl oluşur? Kaç çeşit deprem dalgası var?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.