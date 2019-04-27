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Abant'ta 400 kişi yoga yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:45 | Son Güncelleme

BOLU Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen 'Farkındalık Festivali'nde 400 kişi, muhteşem manzarada yoga yaptı.

Abant'ta 400 kişi yoga yaptı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen 'Farkındalık Festivali'nde 400 kişi, muhteşem manzarada yoga yaptı.
Uluslararası Değişim Federasyonu tarafından Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda 'Farkındalık Festivali' düzenlendi. 2 gün sürecek festivale yaklaşık 400 kişi katıldı. Katılımcılar göl manzaralı otelin bahçesindeki ağaçların altında yoga yaptı. Organizasyonda ayrıca stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, korkuyu aşma, depresyondan özgürleşme üzerine 'Değişim Sanatı' olarak adlandırılan çalışmalar da yer alıyor.
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Abant'ta 400 kişi yoga yaptıAbant'ta 400 kişi yoga yaptı

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