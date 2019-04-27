Abant'ta 400 kişi yoga yaptı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen 'Farkındalık Festivali'nde 400 kişi, muhteşem manzarada yoga yaptı.

Uluslararası Değişim Federasyonu tarafından Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda 'Farkındalık Festivali' düzenlendi. 2 gün sürecek festivale yaklaşık 400 kişi katıldı. Katılımcılar göl manzaralı otelin bahçesindeki ağaçların altında yoga yaptı. Organizasyonda ayrıca stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, korkuyu aşma, depresyondan özgürleşme üzerine 'Değişim Sanatı' olarak adlandırılan çalışmalar da yer alıyor.

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