HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar verecek

ABD 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar verecek

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2020 14:20 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlere müdahale eden herhangi kişilerin kimliğini ya da yerini belirleyen bilgiler için 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

ABD 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar verecek

ABD 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlere olası müdahaleye karşı harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,basına yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, yabancı bir hükümetin yönetiminde veya kontrolü altında hareket eden ve siber faaliyetlere katılarak ABD seçimlerine müdahale eden herhangi bir kişinin kimliğini veya yerini belirleyen bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyor" dedi.

RUSYA’NIN 2016 SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİĞİ İDDİASI

ABD istihbaratının, Rusya'nın 2016 seçiminde ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için, özellikle sosyal medyayı manipüle ederek müdahale ettiği sonucuna vardığı belirtildi. ABD Başkanı Trump, ‘Rusya aldatmacası’ diyerek iddialara tepki göstermişti.

SEÇİMLERE MÜDAHALE ENDİŞESİ

Bir taraftan da seçimlere müdahaleden endişe duyulan ABD'de istihbarat yetkilileri; Rusya, Çin ve İran'ın seçim altyapısı ve siyasetçilerin özel yazışmalarını hedef alabileceği konusunda uyarıyor.

Rusya'nın ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale iddialarının ardından özellikle Demokratlar yine benzer endişeleri yaşarken, Biden da Rusya ve diğer ülkelere seçimlere müdahale etmeleri durumunda bedelini ödeteceği uyarısında bulundu.

TRUMP'TAN SEÇİMLERİN ERTELENMESİ ÖNERİSİ GELMİŞTİ

Trump, Twitter paylaşımında, uzaktan oylama sisteminin karmaşıklığa yol açacağını belirterek, ülkede 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin ertelenmesi önerisinde bulunmuştu. Trump, "Herkes için postayla oy kullanma sistemiyle 2020 en hatalı ve hileli seçim olacak. Bu, ABD için büyük bir utanç olacaktır. Seçimleri, insanlar düzenli, güvenli ve emniyetli şekilde oy kullanana kadar ertelemek mi?" ifadesini kullanmıştı.

Trump, seçimlerin ertelenmesi önerisini ise "Ben seçim tarihinde değişiklik istiyor muyum? Hayır ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum. Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şaibeli seçim olacak." sözleriyle savunmuştu.

Ulusal çapta yapılan seçim anketlerine göre Trump, Demokrat Partiden rakibi Joe Biden'ı yaklaşık 10 puan geriden takip ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler yaşanan ABD'de Trump'ın politikaları sık sık eleştiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
ABD'de son 9 seçimi bilen profesör: Biden, Trump'ı yenecekABD'de son 9 seçimi bilen profesör: Biden, Trump'ı yenecek
VPN engellenebilir mi? MHP’den VPN çıkışı!VPN engellenebilir mi? MHP’den VPN çıkışı!

En Çok Okunan Haberler

'Okullar açılmalı mı?' sorusuna flaş yanıt

'Okullar açılmalı mı?' sorusuna flaş yanıt

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

İşte İnce'nin yaptırdığı ankette oy oranı

İşte İnce'nin yaptırdığı ankette oy oranı

Bakan açıkladı! Ödemeler yarın başlıyor

Bakan açıkladı! Ödemeler yarın başlıyor

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

İlginizi Çekebilir

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

ABD'de son 9 seçimi bilen profesör: Biden, Trump'ı yenecek

ABD'de son 9 seçimi bilen profesör: Biden, Trump'ı yenecek

Tıp dünyası şaşkın: Karnından çıkarıldı, 20 kilo ağırlığında

Tıp dünyası şaşkın: Karnından çıkarıldı, 20 kilo ağırlığında

Beyrut’taki patlamaya düğün fotoğrafı çektirirken yakalandı

Beyrut’taki patlamaya düğün fotoğrafı çektirirken yakalandı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

'Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir'

'Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.