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ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi: "Rusya soruşturmasında FBI'ın politik motivasyonu yoktu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 22:32 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığının Rusya soruşturması raporunu açıklayan Başmüfettiş Michael Horowitz, "FBI'ın Rusya soruşturmasını başlatırken politik bir motivasyonla hareket etmediği ve soruşturmanın meşru olduğu" sonucuna ulaştıklarını bildirdi - Horowitz, FBI'ın soruşturma süresince birçok kusur işlediğini gördüklerini rapora ekledi

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz, Başkan Donald Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının başladığı dönemde Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) herhangi bir siyasi motivasyonunun olmadığını ancak soruşturmada birçok kusur olduğunu açıkladı.

Amerikan kamuoyunun uzun süredir beklediği Adalet Bakanlığının Rusya soruşturması raporu, Başmüfettiş Horowitz tarafından açıklandı.

Raporda, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği "FBI, Rusya soruşturmasını siyasi motivasyonlarla başlattı" iddiasına yönelik değerlendirmeler öne çıktı.

Horowitz, elde ettikleri bulgulara göre FBI'ın 2017'de açılan "Rusya soruşturmasını siyasi bir motivasyonla başlattığı ya da soruşturmada bu şekilde hareket ettiğine" ilişkin herhangi bir sonuca ulaşmadıklarını belirtti.

Öte yandan raporda, FBI'ın Rusya soruşturması kapsamında Trump'ın seçim kampanya ekibinden bazı isimleri de kapsayan "dinleme" faaliyetlerinde ciddi kusurlar işlediği belirtildi. Özellikle Trump'a yakın isimlerden Carter Page'in "dinlenmesine" yönelik faaliyetlerin hedef tahtasında olduğu raporda, "Yine de FBI'ın bu süreçte kasıtlı davrandığını gösteren bir durum gözükmemektedir." değerlendirmesine yer verildi.

- Trump'tan ilk tepki

Öte yandan Beyaz Saray'da söz konusu raporla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Trump, "Rusya soruşturması sürecinde olanlar utanç kaynağı ve ülkemiz adına bir ayıp." yorumunu yaptı.

- 22 ay süren soruşturma

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

29 Mayıs'ta kameraların karşısına geçen Mueller, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklamıştı.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.

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ABD ABD Adalet Bakanlığı FBI rusya soruşturması

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