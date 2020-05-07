ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın eski danışmanı Flynn hakkındaki davayı 'düşürecek'

ABD Adalet Bakanlığı'nın Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davayı düşüreceği bildirildi.

Flynn, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesini soruşturan özel savcılık tarafından suçlu bulunan isimler arasındaydı.

Flynn, 2017 yılında Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile ilişkisi konusunda Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan beyanda bulunduğunu itiraf etmişti.

Adalet Bakanlığı'nın davayı düşüreceği haberi, Flynn'in ifadesini geri çekme planları yaptığı iddialarının ardından geldi.

Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, karardan memnuniyet duyduğunu belirtip "Böyle bir şeyin yaşanacağını hissetmiştim" dedi.

Trump, "O masum biri. Umuyorum bir sürü kişi bunun bedelini ağır öder, hepsi alçak" diye konuştu.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, bu görevde yalnızca 23 gün kalmıştı.

Flynn'in, Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması için Rusya'nın Washington Büyükelçisi'yle görüştüğünün ortaya çıkması üzerine Trump görevine son vermişti. Flynn'in ayrıca bu görüşmeyle ilgili Başkan Yardımcısı'na da yalan söylediği ortaya çıkmıştı.