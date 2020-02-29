ABD Afganistan'dan çekiliyor! Tarihi anlaşma

ABD ve Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da bugün tarihi bir anlaşma imzaladı. Anlaşma uyarınca Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, ABD ve müttefikleri Afganistan'daki tüm askerlerini 14 ay içinde çekecek.

Afganistan Cumurbaşkanı Eşref Gani anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

19 YIL GEÇTİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül saldırısını gerekçe göstererek 7 Ekim 2001'de Afganistan'da El Kaide ve Taliban'a yönelik 'terörle mücadele' adı altında başlattığı askeri operasyonun üzerinden 19 yıl geçti.

Ayrıntılar geliyor...



