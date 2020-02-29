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ABD Afganistan'dan çekiliyor! Tarihi anlaşma

DÜNYA HABERLERİ  | 29.02.2020 16:09 | Son Güncelleme

ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı. ABD ve Afganistan tarafından yapılan ortak açıklamada "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek" ifadelerine yer veridli.

ABD Afganistan'dan çekiliyor! Tarihi anlaşma

ABD ve Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da bugün tarihi bir anlaşma imzaladı. Anlaşma uyarınca Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, ABD ve müttefikleri Afganistan'daki tüm askerlerini 14 ay içinde çekecek.

Afganistan Cumurbaşkanı Eşref Gani anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

19 YIL GEÇTİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül saldırısını gerekçe göstererek 7 Ekim 2001'de Afganistan'da El Kaide ve Taliban'a yönelik 'terörle mücadele' adı altında başlattığı askeri operasyonun üzerinden 19 yıl geçti.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan ABD anlaşma

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