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ABD, 'Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmedi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPTI Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nın bugün düzenlenen 'Seçkin Gözlemci Günü'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları eğitim uçuşu gösterisi yaptı.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPTI Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nın bugün düzenlenen 'Seçkin Gözlemci Günü'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları eğitim uçuşu gösterisi yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve katılımcı diğer ülkelerin komutanları, Göğe Bakma Durağı'nda, Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi. Genelkurmay Başkanı Güler, gösterinin ardından diğer ülke komutanlarına tatbikata katıldıkları için teşekkür etti. 'Seçkin Gözlemci Günü' gösterinin ardından sona erdi.

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