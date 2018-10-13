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ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:20 | Son Güncelleme

Suriye'nin Menbiç kentinde, Türkiye ile ABD silahlı kuvvetlerinin birlikte yürüteceği ortak devriye faaliyetlerine katılacak askeri personelin katıldığı eğitim, Gaziantep'te sürüyor.

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri unsurlarının yol haritası kapsamında, Menbiç kenti çevresinde yürüteceği ortak devriye görevi öncesi, ilk grup Amerikan askeri personeli, eğitimlere katılmak için 2 Ekim'de Türkiye'ye geldi. Gaziantep'e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte 5 Ekim'de, güvenlik nedeniyle açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı. Askeri kaynaklar, iki ülkenin askeri personelinin, eğitimde ilk olarak ordularının taktiksel araçları ve silah sistemleri hakkında bilgiler edindiği ifade etti.

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EĞİTİM SONRASI ORTAK DEVRİYE BAŞLAYACAK

66 ülke veya uluslararası kuruluşa bağlı askeri birimler tarafından terör örgütü DEAŞ'a ve örgütün Suriye'deki faaliyetlerine karşı askeri mücadele amacıyla oluşturulan 'Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı' ekibinin de izlediği eğitim sonrası, ABD ile Türkiye'nin, Menbiç çevresinde ortak devriyeye başlayacağı belirtildi.

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ABD asker Suriye Menbiç Türkiye ABD askerleri Gaziantep'te

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yahu biz kimin kuyruğunda dolanıyoruz, hem abd terörü testekliyor diye feryat ederiz hemde abd ile ortaklaşa terçre karşı devriye görevi üsleniyoruz, deaş olsun işid olsun hepsi abd uşakları değilmi bunların. İki gün sonra abd askerlerinin terör üyesi sandık diye Mehmetçiğe ateş açmayacağının garantisini kim veriyor.
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