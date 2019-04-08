"ABD, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır Hafter'i destekliyor"

Hafter'in, Libya'nın Kaddafi döneminde düzeni sağlayan komutanların ve askerlerle hareket etmesinden dolayı, bazı uluslararası güçler ve halk ile ilişkilerinin belirli düzeyde olduğunu savunan Kavas, şöyle devam etti:

Hafter'in kişiliğini Mısır'da darbeyle yönetime gelen Abdulfettah Sisi'ye benzeten Kavas, "Hafter, Muammer Kaddafi zamanında önemli komutanlardan biriydi ve haliyle o dönem emrindeki askerler şu anda da Hafter ile birlikte hareket etmektedir." şeklinde konuştu.

MEHMET ALACA - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Trablus'u ele geçirmek için askeri operasyonlar düzenleyen Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in, uluslararası toplum tarafından tamamen reddedilmediğine işaret ederek "ABD'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır'ın Hafter'e ciddi destek verdiği biliniyor." dedi.

"Hafter, 1987 yılında Çad'daki operasyonun komutanıydı. O dönem Fransa'nın desteğini alan Çad'ın Hissene Habre birlikleri Hafter'i esir aldı. 1990 yılındaki darbeye kadar bin 200 askeriyle Çad'ın başkentinde tutuldukları ve darbe esnasında da ABD'nin Hafter'i Pensilvanya'ya götürdüğü her türlü kaynakta görülmektedir. Hafter'in 2011 yılına kadar Pensilvanya'da kaldığını belirtmek gerekir ancak Libya'daki karışıklık döneminde Hafter için Tobruk'ta zemin oluştu ve 8 yıldır varlığını giderek güçlendirdi. ABD'nin yanı sıra BAE, Suudi Arabistan ve Mısır'ın Hafter'e ciddi destek verdiği biliniyor."

- "Rusya, İtalya ve Fransa perde arkasından Hafter'i destekliyor"

Kavas, uluslararası toplumun hiçbir zaman Hafter'i tamamen reddetmediğine işaret ederek "Rusya, İtalya ve Fransa perde arkasından Hafter'i destekliyor." şeklinde konuştu.

Uluslararası toplumun Hafter'in Trablus'a saldırmasına verdiği tepkinin yeterince samimi olmadığını belirten Kavas, "Tepkileri gerçekçi de olsa danışıklı dövüş de olsa yapacakları hiçbir şey yok. Bulundukları konum gereği bu tür açıklamalar yapıyorlar. Bölgede bir sürü uluslararası güç var. Eğer gerçekten isteseler bu saldırıyı engellemek için bir hareket içine girerler." ifadesini kullandı.