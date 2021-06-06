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  4. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

06.06.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Guatemala'ya taşıyan "Air Force 2" uçağı, Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra arızalanınca üsse geri döndü. Olayla ilgili açıklama yapan Harris, "Biraz dua etmemiz gerekti ama hepimiz iyiyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Harris, Guatemala'ya resmi ziyarette bulunmak üzere yerel saatle 14.30'da Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalandı.

Uçak, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle üsse zorunlu iniş yaptı.

UÇAKTAKİ GAZETECİLERE AÇIKLAMA YAPTI

Başkan Yardımcısı Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, uçaktaki teknik arızadan dolayı üsse döndüklerini ve uçağı değiştirip yola devam edeceklerini belirtti.

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"BİRAZ DUA ETMEMİZ GEREKTİ"

Sanders, "Teknik bir sorun. Endişe edilecek büyük bir şey yok." dedi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Harris, "İyiyim, iyiyim. Biraz dua etmemiz gerekti ama hepimiz iyiyiz." ifadelerini kullandı. (AA)

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