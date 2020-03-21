ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Covid-19 testi yaptıracak

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, koronavirüs (Covid-19) ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trump, konuşmasında, Covid-19'u "Çin virüsü" olarak nitelendirmeyi sürdürerek hafta içinde virüsle mücadeleye hız verdiklerini ve birçok yeni adım attıklarını anımsatarak, dün de dini liderlerle virüs konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Virüsün yayılmasını engellemek için insanları evlerinde oturmaya teşvik ettiklerini belirten Trump, "İlk kez insanları çalışmaya değil, çalışmamaya davet ediyoruz. Dünya tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Sadece biz değil, diğer ülkeler de aynı şeyi yapıyor." dedi.

"BELİRTİNİZ YOKSA TEST YAPTIRMAYIN"

Pence de dün kendi ofisinde çalışan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsatarak, "Söz konusu kişi pazartesi gününden itibaren işe gelmedi. Şu anda durumu gayet iyi. Kendisiyle yakın bir temasım olmadı ancak yine de ben ve eşim bugün öğleden sonra test yaptıracağız." diye konuştu.

Ülkedeki koruyucu maske yokluğuna da dikkati çeken Pence, "Bugün Sağlık Bakanlığımız, ülkedeki sağlık çalışanları için yüz milyonlarca N95 maskesi siparişi verdi." bilgisini paylaştı.

Pence, halka acil olmayan sağlık muayenelerini erteleme çağrısı yaparak, "Belirtiniz yoksa test yaptırmayın. Bu, işimizi kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.



