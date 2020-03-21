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  4. ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişide koronavirüs tespit edildi

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişide koronavirüs tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2020 02:53 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişide koronavirüs tespit edildi

Pence'in Basın Sözcüsü Katie Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Pence'in ofisindeki bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın ya da Pence'in, Kovid-19 tespit edilen kişi ile yakın bir teması olmamıştır." ifadesine yer veren Miller, söz konusu kişinin temasa geçtiği diğer kişiler için de gerekli prosedürlerin uygulandığını vurguladı.

Pence, aynı zamanda Beyaz Saray'da kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün de liderliğini üstleniyor.

ABD'DE CAN KAYBI 210, VAKA SAYISI 14 BİN 322

Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı rakamlara göre, ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 14 bin 322'ye, ölü sayısı ise 210'a ulaştı.

(AA)

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