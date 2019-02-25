ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kolombiya’da

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya destek vermek amacıyla Kolombiya’ya geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’nin davetlisi olarak başkent Bogota’ya geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Pence’in ziyaretinin amacının kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya destek vermek ve ABD’nin Venezuela halkının demokrasi mücadelesine desteğini yinelemek olduğu ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kolombiya ziyaretinde katılacağı Lima Grubu toplantısında Venezuela’daki insani durum ve güvenlik krizine ilişkin bir konuşma yapacak. Beyaz Saray açıklamasında, Pence’in ziyareti kapsamında Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve batılı liderler ile bir araya geleceği belirtildi. Pence’in ayrıca Nicolas Maduro rejiminden kaçan Venezuelalı ailelerle de bir araya geleceği ifade edildi.



