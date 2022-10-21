ABD Başkanı Biden bu kez "yok artık" dedirtti! Boşlukla konuştu

ABD Başkanı Joe Biden tartışmalı görüntüleri ile dünyada gündem olmayı sürdürüyor. Biden şimdi ise şaşırtan gaf ve hareketlerine bir yenisini daha ekledi. ABD Başkanı Biden köprü açılışında boşlukla konuştu.

BIDEN ARKASINA DÖNDÜ VE...

9 ay önce yıkılan ve tamiratı yeni biten Pensilvanya Fern Hollow Köprüsü'nün açılışında konuşan Biden, konuşmasını bitirince arkasına döndü. Bu sırada Biden'ın yönünü bir noktada çevirip bir şeyler söylemeye başladığı görüldü. Ancak bir tuhaflık vardı. Biden'ın döndüğü tarafta görüntülere göre kimseler yoktu. Bu da ABD Başkanı'nın boşlukla konuşup sohbet ettiği şeklinde değerlendirildi.

YÖNÜNÜ DE ŞAŞIRDI

Ayrıca görüntülerde Biden'ın yine yönünü şaşırdığı ve etrafında döndüğü de görüldü. Bu anların ardından ABD Başkanı doğru yöne dönüp sahneden indi. Ancak akıllarda bu görüntüler kaldı.

