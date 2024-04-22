ABD Başkanı Biden'dan bir gaf daha: Özgürlük mü demokrasi mi?

Göreve geldiği günden bu yana onlarca gaf ve tuhaf harekete imza atan ABD Başkanı Joe Biden, bu listeye yeni bir gaf daha ekledi.

"ÖZGÜRLÜK MÜ DEMOKRASİ Mİ?

Pennsylvania'daki seçim mitinginde konuşan Biden, "Bölünmeye karşı birliğe, yıkıma karşı itibara, yalana karşı gerçeğe, demokrasiye karşı özgürlüğe oy vermeye hazır mısınız" dedi.

Kasım ayında eski Başkan Donald Trump'a karşı yarışması beklenen Biden'ın konuşması salonda gülüşmelere neden oldu.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞI İDDİALARI

Cumhuriyetçiler, Biden'ın sözlerini, ABD'nin 81 yaşındaki en yaşlı başkanının akıl sağlığının yerinde olmadığının bir kanıtı olarak niteeledi.

Biden, 2019'daki seçim konuşmasında da "Gerçeğe karşı doğruları seçiyoruz" diyerek izleyenleri güldürmüştü.







