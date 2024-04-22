HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Biden'dan bir gaf daha: Özgürlük mü demokrasi mi?

ABD Başkanı Biden'dan bir gaf daha: Özgürlük mü demokrasi mi?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.04.2024 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında göreve başlayan ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, bu zamana kadar yaptığı gaflarla sürekli gündemi meşgul etti. Son olarak Pennsylvania'daki bir seçim mitinginde konuşan Biden'dan tuhaf bir gaf daha geldi.

ABD Başkanı Biden'dan bir gaf daha: Özgürlük mü demokrasi mi?

Göreve geldiği günden bu yana onlarca gaf ve tuhaf harekete imza atan ABD Başkanı Joe Biden, bu listeye yeni bir gaf daha ekledi.

"ÖZGÜRLÜK MÜ DEMOKRASİ Mİ?

Pennsylvania'daki seçim mitinginde konuşan Biden, "Bölünmeye karşı birliğe, yıkıma karşı itibara, yalana karşı gerçeğe, demokrasiye karşı özgürlüğe oy vermeye hazır mısınız" dedi.

Kasım ayında eski Başkan Donald Trump'a karşı yarışması beklenen Biden'ın konuşması salonda gülüşmelere neden oldu.

bid

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞI İDDİALARI

Cumhuriyetçiler, Biden'ın sözlerini, ABD'nin 81 yaşındaki en yaşlı başkanının akıl sağlığının yerinde olmadığının bir kanıtı olarak niteeledi.

Biden, 2019'daki seçim konuşmasında da "Gerçeğe karşı doğruları seçiyoruz" diyerek izleyenleri güldürmüştü.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP'li yönetim eski AK Partili yönetim için Sayıştaş talebinde bulundu! Bir il şimdi bunu konuşuyor: 'Vatandaşın paralarıyla bitcoin alındı' iddiasıMHP'li yönetim eski AK Partili yönetim için Sayıştaş talebinde bulundu! Bir il şimdi bunu konuşuyor: 'Vatandaşın paralarıyla bitcoin alındı' iddiası
Yazlığına girdiğinde neye uğradığını şaşırdı 'Şok içerisindeyim'Yazlığına girdiğinde neye uğradığını şaşırdı 'Şok içerisindeyim'
8 ilde büyük operasyon! 82 tanesi imha edildi8 ilde büyük operasyon! 82 tanesi imha edildi
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden abd gaf
En Çok Okunan Haberler
Bankada yöneticiydi! O iş için istifa etti 'Daha yüksek gelir elde ediyorum'

Bankada yöneticiydi! O iş için istifa etti 'Daha yüksek gelir elde ediyorum'

Ev fiyatları ve konut kredisi faizleri uçtu, takas dönemi başladı!

Ev fiyatları ve konut kredisi faizleri uçtu, takas dönemi başladı!

Otomobilde en düşük ÖTV dilimi değişti!

Otomobilde en düşük ÖTV dilimi değişti!

MYK toplantısından yeni detay! Erdoğan, o bakana dönerek sert bir şekilde eleştirdi: Gerekeni yapacağız

MYK toplantısından yeni detay! Erdoğan, o bakana dönerek sert bir şekilde eleştirdi: Gerekeni yapacağız

Seçim sürecinde rakibinin vaadiyle dalga geçmişti! 74 yıl sonra CHP'ye geçen belediyede indirim: 1 liraya düştü

Seçim sürecinde rakibinin vaadiyle dalga geçmişti! 74 yıl sonra CHP'ye geçen belediyede indirim: 1 liraya düştü

Aman dikkat! O içecek kelleşme riskini yüzde 42 artırıyor

Aman dikkat! O içecek kelleşme riskini yüzde 42 artırıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.