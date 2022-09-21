ABD Başkanı Biden'dan canlı yayında Rusya Devlet Başkanı Putin'e yanıt

ABD Başkanı Joe Biden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor. Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" demişti. Biden'ın Putin'e vereceği yanıt ise merak ediliyordu...
Biden'ın açıklamalarından satır başları:
Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Müttefiklerimizle birlikle NATO sınırları içinde caydırıcı olmaya devam ediyoruz.
Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor. Biz savaşın bitmesini istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz.
ABD bu savaşın adil bir şekilde sona ermesini istiyor. Başka bir ülkenin topraklarını güç kullanarak ele geçiremezsiniz.
Ayrıntılar geliyor...
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