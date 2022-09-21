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ABD Başkanı Biden'dan canlı yayında Rusya Devlet Başkanı Putin'e yanıt

21.09.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor. Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e ne yanıt vereceği merak ediliyordu. Biden ilk sözlerinde, "Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor. Biz savaşın bitmesini istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'dan canlı yayında Rusya Devlet Başkanı Putin'e yanıt

ABD Başkanı Joe Biden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor. Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" demişti. Biden'ın Putin'e vereceği yanıt ise merak ediliyordu...

Biden'ın açıklamalarından satır başları:

  • Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Müttefiklerimizle birlikle NATO sınırları içinde caydırıcı olmaya devam ediyoruz.

  • Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor. Biz savaşın bitmesini istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz.

  • ABD bu savaşın adil bir şekilde sona ermesini istiyor. Başka bir ülkenin topraklarını güç kullanarak ele geçiremezsiniz.

  • Ukrayna'nın hakları her ülkenin haklarıyla aynıdır. Rusya'nın saldırganlığına karşı durmaya devam edeceğiz. Burada demokrasi ile otokrasiler arasında mücadele söz konusu. Demokrasiyi temel alan görüşü savunacağız. Demokrasi bizim en önemli aracımız.

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Joe Biden putin
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