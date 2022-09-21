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Son dakika: Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 30 bin TL’ye yükseldi! Dünyanın gözü Putin’de…

21.09.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da yaşanan gelişmeler tüm dünyada şok etkisi yarattı. Ukrayna’da devam eden savaşla ilgili olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. ‘Dünya görülmemiş bir çatışmaya girebilir’ uyarıları gelirken Putin’in genel seferberlik ilan edeceği iddia edildi. Söz konusu iddianın ardından Moskova’dan İstanbul’a bilet fiyatları 30 bin TL’ye kadar yükseldi. Öte yandan Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 30 bin TL’ye yükseldi! Dünyanın gözü Putin’de…

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Rusya’da genel seferberlik ilan edileceğinin dedikodularının ortaya çıkmasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya başladı. Rusya kaynaklı bazı haberlere göre 18-25 yaş arası erkeklere yurt dışı yasağı geleceği ve genel seferberlik ilan edileceği iddia edildi.

İSTANBUL BİLETLERİ 30 BİN TL’YE YÜKSELDİ

Bu gelişmenin ardından Rus vatandaşların en çok gitmeyi tercih ettiği ülkelerin başında da Türkiye’nin olduğu öğrenildi. Moskova'dan İstanbul'a bilet fiyatları 30 bin TL'ye kadar çıktığı bilet fiyatlarının da her geçen dakika yoğun ilgiden ötürü yükseldiği görüldü. Seferberlik iddialarının ortaya atılmasının ardından ülkeden ayrılmak isteyenlerin sayısının giderek arttığı öne sürüldü.

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ÜLKEDE BİLET BULUNAMIYOR

Rusya'da Putin'in seferberlik konuşmasını bekleyen çok sayıda vatandaş askerlikten kaçmak için Rusya'dan çıkış yolu aramaya başladı. Yaşanan yoğunluğun ardından bilet alımları ve hava yolu sistemleri kilitlendi.

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GOOGLE ARAMALARINDA 1 NUMARA

Seferberlikten kaçmak isteyen Rusların paniği internet aramalarına da yansımış durumda. Şu anda Rusya Google'da en çok arama listesinin başında, "Rusya'dan nasıl çıkılır" yer alıyor.

DÜNYA PUTİN’İN AÇIKLAMASINI BEKLİYOR

Öte yandan dünyanın gözü Rusya’dan gelecek açıklamalara çevrildi. Rusya’dan söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken Putin’in konu ile ilgili bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

‘DÜNYA GÖRÜLMEMİŞ BİR ÇATIŞMAYA GİREBİLİR’

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de yaptığı son dakika açıklamasında “Bir veya iki ay içinde dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir çatışmaya girebilir. Batı'nın Rusya ve Çin ile ilişkilerinin kötüleşmesi ve çatışmanın küresel düzeye yayılması çok mümkün.” ifadelerini kullandı.

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RUSYA'DA SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti. Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bri şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Aleksandar Vucic putin seferberlik
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