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ABD Başkanı Biden'dan iklim aktivistine sert tepki! "Sesini kesersen..."

29.09.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, 2018 yılında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain adına, Arizona'da düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Biden, sözünü kesen bir iklim akvisitine çok sinirlenerek, "Sesini kesersen seninle bu etkinliğin ardından konuşacağım." dedi.

ABD Başkanı Biden'dan iklim aktivistine sert tepki! "Sesini kesersen..."

Son dönemde ilginç hareketleriyle dikkat çeken ABD Başkanı Biden, bu sefer de bir iklim aktivistini azarladı. Sözünün bölünmesine sinirlenen Biden, aktiviste çıkıştı.

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SALONDA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ!

Biden'a yüksek sesle "iklim acil durumu ilan etmesi gerektiği" yönünde çağrıda bulunan, ismi açıklanmayan iklim aktivistine Başkan'ın tepki göstermesi, salonda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Protestocunun "Neden iklim acil durumu ilan etmedin? Birçok Arizonalı öldü." sözleriyle konuşması bölünen Biden, bu kişiye "Eğer sesini kesersen seninle bu etkinliğin ardından konuşacağım, tamam mı?" ifadeleriyle cevap verdi.

Yaşanan kısa gerginliğin ardından iklim aktivisti, güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden abd aktivist

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