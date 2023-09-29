ABD Başkanı Biden'dan iklim aktivistine sert tepki! "Sesini kesersen..."

Son dönemde ilginç hareketleriyle dikkat çeken ABD Başkanı Biden, bu sefer de bir iklim aktivistini azarladı. Sözünün bölünmesine sinirlenen Biden, aktiviste çıkıştı.

SALONDA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ!

Biden'a yüksek sesle "iklim acil durumu ilan etmesi gerektiği" yönünde çağrıda bulunan, ismi açıklanmayan iklim aktivistine Başkan'ın tepki göstermesi, salonda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Protestocunun "Neden iklim acil durumu ilan etmedin? Birçok Arizonalı öldü." sözleriyle konuşması bölünen Biden, bu kişiye "Eğer sesini kesersen seninle bu etkinliğin ardından konuşacağım, tamam mı?" ifadeleriyle cevap verdi.

Yaşanan kısa gerginliğin ardından iklim aktivisti, güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarıldı. (AA)



