ABD Başkanı Biden'dan Rusya hakkında sert söylem! "Barışın önündeki tek engel..."

ABD Başkanı Biden, 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması konusundaki en önemli engelin Rusya olduğunu ifade etti. Biden ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin reformu için de ciddi istişareler yürüttüğünü ve reform için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

İSRAİL-FİLİSTİN SORUNUNA DA DEĞİNDİ

ABD Başkanı Biden, İsrail ve Filistin arasında seyreden yüksek tansiyon hakkında da, "ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.



