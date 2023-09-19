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  4. ABD Başkanı Biden'dan Rusya hakkında sert söylem! "Barışın önündeki tek engel..."

ABD Başkanı Biden'dan Rusya hakkında sert söylem! "Barışın önündeki tek engel..."

19.09.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kritik açıklamalarda bulundu. Biden yaptığı açıklamada, Rusya'yı Ukrayna'daki savaşta barışın önündeki tek engel olarak gördüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Biden'dan Rusya hakkında sert söylem! "Barışın önündeki tek engel..."

ABD Başkanı Biden, 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması konusundaki en önemli engelin Rusya olduğunu ifade etti. Biden ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin reformu için de ciddi istişareler yürüttüğünü ve reform için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

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İSRAİL-FİLİSTİN SORUNUNA DA DEĞİNDİ

ABD Başkanı Biden, İsrail ve Filistin arasında seyreden yüksek tansiyon hakkında da, "ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Joe Biden birleşmiş milletler

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