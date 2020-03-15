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ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2020 02:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel doktoru, Trump'ın koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yaptığı bir görüşmeye katılan üç kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından koronavirüs testi yaptıran ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yayınlayan Beyaz Saray doktoru Sean P. Conley, şu ifadeleri kullandı:

"Aşağıdaki bilgileri Başkan Trump'ın izniyle paylaşıyorum. Dün akşam, COVID-2019 testine ilişkin ABD Başkanı ile yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından, kendisine test uygulanmıştır. Bu akşam test sonucunun negatif olduğu bilgisini aldım. Mar-a-Lago'da Brezilya heyeti ile akşam yemeğine katılmasının üzerinden bir hafta geçen ABD Başkanında semptom gözlenmemektedir."

TRUMP 'SONUÇLARI HENÜZ ALMADIM' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 'Koronavirüs Görev Gücü' ekibi mensuplarıyla basın toplantısı düzenleyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu

Trump, "Amerika’da herkes bedava koronavirüsü testi olabilecek" demişti ve "Şimdiye dek ABD'de koronavirüsten 50 kişi hayatını kaybetti" diye konuşmuştu. Trump açıklamasında koronavirüs testi olduğunu, ancak sonuçları henüz almadığını belirtmişti.


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ABD Donald Trump koronavirüs

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