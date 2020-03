ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yaptığı bir görüşmeye katılan üç kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından koronavirüs testi yaptıran ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yayınlayan Beyaz Saray doktoru Sean P. Conley, şu ifadeleri kullandı:

"Aşağıdaki bilgileri Başkan Trump'ın izniyle paylaşıyorum. Dün akşam, COVID-2019 testine ilişkin ABD Başkanı ile yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından, kendisine test uygulanmıştır. Bu akşam test sonucunun negatif olduğu bilgisini aldım. Mar-a-Lago'da Brezilya heyeti ile akşam yemeğine katılmasının üzerinden bir hafta geçen ABD Başkanında semptom gözlenmemektedir."

The president tested NEGATIVE for coronavirus, WH physician says in memo pic.twitter.com/bmJqhK7okw