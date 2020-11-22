ABD Başkanı’nın oğlu Donald Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr'ın koronavirüse yakalandığına dair ABD medyasında haberler yer almıştı. Trump Jr, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda 'Görünüşe göre koronaya yakalandım' diyerek, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu doğruladı. Oğul Trump Jr, videoda yaptığı açıklamada hiçbir semptomu olmadığını fakat önlem olarak karantinaya girdiğini söyledi. Trump Jr, karantinadaki zamanı için destekçilerinden kitap veya film tavsiyesi yapma çağrısında bulundu ve "Birkaç gün yalnız zaman geçirebilirim. Sıkıcı hale gelmeden önce temizleyebileceğim çok sayıda silah var" dedi.

OĞLUYLA SEYAHATE ÇIKMADAN ÖNCE YAPTIRDIĞI TESTİ POZİTİF GELDİ

"Normal protokolleri takip edeceğim. Ciddiye alacağım yani. Başka bir şey yapmak için bir neden yok, ama yine de tamamen asemptomatiğim, tuhaf olan da bu" ifadelerini kullanan Trump Jr, oğluyla seyahate çıkmadan önce test edildikten sonra koronavirüs pozitif olduğunu öğrendiğini ayrıca testin yanlış sonuç verme ihtimaline karşı belki birkaç test daha yaptırabileceğini açıkladı.