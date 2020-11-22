HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı’nın oğlu Donald Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek

ABD Başkanı’nın oğlu Donald Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek

22.11.2020 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD Başkanı’nın oğlu Donald Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek

Koronavirüs testi pozitif çıkan Donald Trump Jr, destekçilerinden kitap ve film tavsiyesi istedi ve karantinada virüsle mücadele ederken ‘silah koleksiyonunu temizleyerek’ zaman geçireceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr'ın koronavirüse yakalandığına dair ABD medyasında haberler yer almıştı. Trump Jr, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda 'Görünüşe göre koronaya yakalandım' diyerek, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu doğruladı. Oğul Trump Jr, videoda yaptığı açıklamada hiçbir semptomu olmadığını fakat önlem olarak karantinaya girdiğini söyledi. Trump Jr, karantinadaki zamanı için destekçilerinden kitap veya film tavsiyesi yapma çağrısında bulundu ve "Birkaç gün yalnız zaman geçirebilirim. Sıkıcı hale gelmeden önce temizleyebileceğim çok sayıda silah var" dedi.

OĞLUYLA SEYAHATE ÇIKMADAN ÖNCE YAPTIRDIĞI TESTİ POZİTİF GELDİ

"Normal protokolleri takip edeceğim. Ciddiye alacağım yani. Başka bir şey yapmak için bir neden yok, ama yine de tamamen asemptomatiğim, tuhaf olan da bu" ifadelerini kullanan Trump Jr, oğluyla seyahate çıkmadan önce test edildikten sonra koronavirüs pozitif olduğunu öğrendiğini ayrıca testin yanlış sonuç verme ihtimaline karşı belki birkaç test daha yaptırabileceğini açıkladı.

TRUMP JR, KORONAVİRÜSE YAKALANAN 4'ÜNCÜ TRUMP AİLESİ ÜYESİ

ABD medyasına yer alan haberlerde, oğul Donald Trump Jr’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Başkan Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr'ın koronavirüse yakalanan 4'üncü Trump ailesi üyesi olduğu ifade edilmiş ve Trump Jr'ın Sözcüsü, Trump Jr'ın teşhisini bu hafta başlarında öğrendiğini, belirti göstermediğini ve kendini karantinaya aldığını söylemişti.

BAŞKAN TRUMP DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Başkan Trump, First Lady Melania Trump ve oğulları Barron da virüsü kapmıştı. 42 yaşındaki Trump Jr'ın kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle'nin testi Temmuz ayında pozitif çıkmış, ancak Trump Jr virüse yakalanmamıştı. Hem seçim kampanyasındaki hem de Beyaz Saray'daki diğer bazı üst düzey isimlerin de son aylarda koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Öte yandan Trump Jr, babası Başkan Trump gibi 260 binden fazla Amerikalının ölümüne neden olan salgını hafife aldığı için sık sık eleştiriliyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark ettiBursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti
Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kaybolduKritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu
Twitter Fleets nasıl kullanılır?Twitter Fleets nasıl kullanılır?

En Çok Okunan Haberler

Karantina ihlali uygulamaya takıldı

Karantina ihlali uygulamaya takıldı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Kahreden olay! Anne ve babası acı haberle yıkıldı

Kahreden olay! Anne ve babası acı haberle yıkıldı

Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım

Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

Yaşlı kadın domuz bağıyla öldürülmüştü! Katil zanlısı dayı-yeğenin görüntüleri ortaya çıktı

Katil zanlısı dayı-yeğenin görüntüleri ortaya çıktı

AB bakanlarının gizli toplantısına 'davetsiz misafir'

Hollandalı gazeteci gizli toplantıya sızdı!

Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu

Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu

İran salgının başından bu yana en sıkı tedbirleri hayata geçirdi

İran 15 gün kapandı! Koronavirüse karşı en sıkı tedbirler...

BioNTech-Pfizer aşısı 25 Aralık'tan önce hastaların kullanımına sunulabilir

Dünyanın konuştuğu aşıyla ilgili yeni bir tarih verildi

Yer: Çin! 5 bacaklı ineği görenler şaşkına dönüyor

Görenler şaşkına dönüyor! 5 bacağı var

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.