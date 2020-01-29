HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD Başkanı Trump, ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı imzaladı

ABD Başkanı Trump, ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 20:54 | Son Güncelleme

Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın yerini alan yeni anlaşmanın ABD'li çalışanlar için çok önemli kazanımlar içerdiğini kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kongrenin kısa süre önce onayladığı ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen törende konuşan Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan yeni anlaşmanın Amerikan çalışanlar için çok önemli kazanımlar içerdiğini vurguladı.

Göreve geldiğinden bu yana sürekli düşük ve orta gelirli ABD vatandaşları için çalıştığını anlatan Trump, "On yıllardır başkanlarımız NAFTA'yı değiştirme vaatlerinde bulundular ama yapamadılar. Ben onlar gibi değilim, sözünü verdiğim şeyi yaparım." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de kısa bir konuşma yaparak, NAFTA'nın değiştirilmesi sürecindeki çabaları dolayısıyla Trump'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından USMCA'yı imzalayan Trump, töreni takip edenlerden yoğun alkış aldı.

- NAFTA yerini USMCA'ya bıraktı

1994'ten bu yana yürürlükte olan ve ABD Başkanı Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan NAFTA, yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Trudeau dahil olmak üzere birçok kişi tarafından "Yeni NAFTA" veya "NAFTA 2.0" olarak nitelenen anlaşma, bütün taraf ülkelerin parlamentolarınca onaylanması halinde yürürlüğe girecek.

- USMCA'nın NAFTA'dan farkları

Anlaşmanın, NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor.

Bu farklar arasında serbest ticaret için en büyük ve olumsuz etkiyi, otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.

USMCA çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapılabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor. ABD'nin, NAFTA'da yüzde 62,5 olan bu oranın yükseltilmesini Meksika'ya, Çin, Japonya ve Güney Kore'den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak gerekçesiyle istediği biliniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtıElazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kanada Meksika

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Elazığ ve Manisa'da art arda deprem!

Elazığ ve Manisa'da art arda deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Trump'ın sözde barış planına tepki: İsrail’in sınırı neresidir?

Türkiye'den skandal anlaşmaya tepki: İsrail’in sınırı neresidir?

Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı

Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

YPG/PKK'lı teröristler Tel Rıfat'tan Afrin'e saldırdı: Yaralılar var

YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı!

Denizli’de suç örgütüne operasyon: 2’si kadın 7 kişi tutuklandı

Denizli’de suç örgütüne operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.