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ABD Başkanı Trump: “Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2019 17:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdüğünü söyledi. Trump, Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye, Rusya, Irak ve Suriye’ye koordineli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında ABD birlikleri tarafından Suriye’nin kuzeybatısında gece saatlerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölü ele geçirildiğini ifade etti. Operasyonda birçok DEAŞ militanının öldüğünü söyleyen Trump, "DEAŞ lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. Tünelde intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü” dedi.
Cesedinin patlamanın etkisiyle paramparça olduğunu ve tünelin de çöktüğünü belirten Trump, test sonuçlarının Bağdadi’nin kimliğinin yüzde yüz doğruladığını kaydetti. Bağdadi’nin hayatının son anlarını korku içerisinde geçirdiğini dile getiren Trump, operasyondan iki saat sonra çok önemli bilgiler ele geçirdiklerini aktardı. “Bağdadi için çalışanlar gerçekten kaybetti. Neye bulaştıklarını bilmiyorlardı” diyen Başkan Trump, “Bazıları çok korkmuş köpeklerdi. Bazıları ise vahşi katillerdi. Çok fazla insanı öldürdüler” dedi.

Trump, Türkiye’ye teşekkür etti
Operasyonun tamamen kusursuz gerçekleştirildiği söyleyen Trump, operasyonun bazı ülkelerin ve kişilerin yardımlarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. “Rusya’ya Türkiye’ye, Suriye’ye Irak’a teşekkür etmek istiyorum" diyen Trump, "Bu son derece tehlikeli bir görevdi” ifadelerini kullandı.
Dün gecenin dünya için harika bir gece olduğunun altını çizen ABD Başkanı Trump, “Son derece büyük bir alanda şiddet acıya yol açan bir katil yok edildi. Bundan sonra başka masuma zarar veremeyecek. Bir köpek gibi öldü, korkak gibi öldü" diye konuştu.
Trump, operasyonda harika bir işbirliği gerçekleştirildiğini belirterek, “Rusya bize harika davrandı. Hava sahasını açtı. Rusya harikaydı. Irak harikaydı” dedi. Trump, “Türkiye bizim oraya gideceğimizi biliyordu. Bazı bölgelerden geçtik. Hiçbir sorun olmadı. Onlar da harikaydı” şeklinde konuştu.

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