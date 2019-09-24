ABD Başkanı Trump, BM Genel Kuruluna hitap etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, “Tüm ülkelerin İran’a karşı eyleme geçme sorumluluğu var. Hiçbir sorumlu ülke İran’ın kana susamışlığına ortaklık edemez” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna hitap etti.

Trump, buradaki konuşmasında, ABD'yi "dünyanın en güçlü milleti" olduğunu belirterek, "Görev geldiğim günden bu yana muhteşem ordumuzu yeniden inşa etmek için 2,5 trilyonun üzerinde bir miktar harcadık. Umarım hiçbir zaman bu gücü kullanmak zorunda kalmayız." dedi.

- "Gelecek küreselcilerin değil, vatanseverlerindir"

Zeki liderlerin kendi ülkeleri ve halkını önceliğe koyduğunu belirten Trump, "Gelecek, küreselcilere ait değildir. Gelecek vatanseverlerindir. Gelecek, vatandaşlarını koruyan, komşularına saygı duyan ve her ülkeyi özel ve eşsiz kılan farklılıklarıyla gururlanan, egemen ve bağımsız milletlerindir." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin kendi değerlerini değiştirmelerine ya da başka şeylerle değiştirmelerine gerek olmadığını vurgulayan Trump, "Özgürlük istiyorsanız ülkenizle gurur duyun. Demokrasi istiyorsanız egemenliğinizi koruyun. Barış istiyorsanız ülkenizi sevin." mesajını verdi.