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ABD Başkanı Trump eski yardımcısına 'köpek' dedi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 21:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Beyaz Saray'da görev yapan ve kendisini "ırkçılıkla" suçlayan Omarosa Newman için "köpek" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, son günlerde kendisi aleyhinde açıklamalar yapan eski yardımcısı Newman'a Twitter'dan sert ifadelerle yüklendi. Newman için "köpek" diyen Trump, Newman'ın "ayak takımından bir yalancı" olduğunu savundu.

Trump ayrıca, kendisi hakkında "siyahiler için zenci kelimesini kullanıyor" suçlamasında bulunan Newman'a, "Asla böyle korkunç ve iğrenç bir kelimeyi kullanmadım." sözleriyle yanıt verdi.

Trump ile Newman arasındaki kavga büyürken, çeşitli Amerikan kanallarını dolaşan Newman, Beyaz Saray'daki görevi sırasında gizlice kaydettiği bir takım ses kayıtlarını da dinletmeye devam ediyor.

TRUMP'I 'IRKÇI' OLMAKLA SUÇLAMIŞTI

Daha önce Trump'ın yardımcısı olarak görev yapan Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı "Dengesiz (Unhinged)" adlı yeni kitabında Trump'ı "ırkçı" olmakla suçlamıştı.

Newman, kitabında, daha önce uzun yıllar Trump'ın sunduğu "Çırak" adlı programda yarışmacı olduğunu ve burada iken Trump'ın Afro-Amerikalılar için "zenci" ifadesini birçok kez kullandığını gördüğünü belirtmişti.

Newman ayrıca, Beyaz Saray'da Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway'in yarı Filipinli kocası için de birçok kez ırkçı ifadeleri açıktan dile getirdiğini gördüğünü ifade etmişti. Trump'ın "akli dengesinin kötüye gittiğini" iddia eden Newman, bir toplantıda Trump'ı sinirden kağıt çiğnerken gördüğünü belirtmişti.

Newman kitabında ayrıca, Aralık 2017'de görevine son verildikten sonra Trump hakkında konuşmaması için kendisine "sus payı" olarak aylık 15 bin dolar önerildiğini ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia etmişti.

Söz konusu kitaba kısa süre içinde tepki gösteren Trump ise Newman için "ayak takımı" ifadesini kullanmıştı. Newman'ı yalan söylemekle suçlayan Trump, kitapta anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Trump ne yapsa haber oluyor. İşte dünya lideri dediğin böyle oluyor. Muhtarların önunde atıp tutmakla promterden okumakla olunmuyor.
dünyanın tek bir lideri var oda. RECEP TAYYİP ERDOĞAN bu ülkede bu bayrağın altında yaşıyorsan türkiye cumhuriyeti kimliği taşıyorsan hiç bir ülkeyi ve yönetimi kendi ülkenden üstün görmeyecek sin
@orhan_1992_tsavp sanami sorucak neyin üstün göreceğini
keşke sende liderinin yanına defolup gitsen
AMERİKANIN SURİYEDE IRAKTA ŞÖYLE DÜŞÜNÜNCE NE GİBİ İŞİ OLABİLİR?NASIL ORALARDA İŞİNİ YÜRÜTEBİLİYOR?NASIL BAŞARIYOR BÜTÜN İŞLERİNİ SADECE BÜYÜKELÇİLERİMİ HALLEDİYOR?BU KADAR MÜSLÜMAN ALEMİ ALAYIMI SALAK Bİ BUNLARIN HALKIMI AKILLIDA OLAN HEP MÜSLÜMANLARA OLUYOR.HABİRE SLOGANHABİRE EZİLEN HABİRE ZALİME KARŞI DİRENİŞ MUHABBETİ İLE OYALANIYOR MAZLUMLAR?SORUN NERDE KARDEŞİM NEREDEN AYARLIYORLARDA BU İŞLER BÖYLE YÜRÜYOR.BUNUN AÇIKLAMASINI KENDİMCE BEN BİLİYORUM.ORTADA İSTEDİĞİNİZ KADAR ROL OYNAYIN.BU MİLLETE İHANET EDENLERİN DESTEKLEYENLERİNİ YALAYANLARINI EVLATLARI DAHİL BU ÜLKEDE YANAŞMA YAPACAĞIZ.
AMERİKA ORTADOĞUDA AYRIŞMAYI KÖRÜKLEYEREK TERÖR ÖRGÜTLERİNİ FİNANSE EDEREK TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KONTROLÜNDE KULLANARAK TABİ DOST MÜTTEFİK AYAĞI İLE HERYERDE YÖNETİMİ KONTROL EDEREK SUÇA BULAŞTIRIP SUÇLUYU KULLANARAK AKLINIZA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ İLİŞKİ İLE DÜNYANIN BELASI OLDU AYNI BELALARI YAŞAMASINI ÜMİT EDİYORUM AYNI ZAMANDA TAHMİNDE EDİYORUM.AYRICA TIR DOLUSU SİLAHLAR PKK PYD NİN ELİNE HANGİ TIRLARLA GİTTİ AMERİKANIN SİLAHLARI?BİZDE MİT TIRI MESELESİ OLUNCA ÖNCE TÜRKMENLERE YARDIM DENİLDİ BATTANİYE FALAN DENİLDİ YANİ MİT TIRLARINDAN BAŞKA TIR YOKMUYDU YARDIM GÖTÜRECEK?AT İZİ İT İZİ DEĞİLMİ?
DEVLETİNDEN KİŞİSİNE KADAR HERKEZ NE ETTİYSE ÇEKER.DÖNER DURUR BU DEVRAN.BU GÜNE GÖRE KONUŞUR HESAP YAPARSINIZ AMA OLUP OLACAĞI SİZ TAYİN EDEMEZSİNİZ.HERŞEYİN BİR SEBEBİ BİR MÜHLETİ VAR.YAKITI TAŞ VE İNSAN OLAN CEHENNEM İNSANLAR VE CİNLER İLE DOLDURULACAK SÖZÜ HAKTIR GERÇEKTİR.SEN BU DÜNYADAKİ SANA DÜŞENİ YAPARAK AHRETİNİ KAZANIYORSUN.KİŞİSİDE DEVLETİDE İLAHİ ADALETİN TECELLİSİNDEN NASİBİNİ ALIR.DÜŞÜNEBİLİYORMUSUNUZ YAKTIĞINIZ CANLARI PARÇALADIĞINIZ DEVLETLERDE OLAN CANLILARIN HALLERİNİ?BUNLARA SEBEP OLANLARIN BİLEREK SUSANLARIN KENDİLERİNİ KURTARMA ŞANSI ASLAMI ASLA YOK...İZLEEEEEEEEEEEEEEEE
TWİTTERDEN MESAJ ATTIN,RAHİP EVE ÇIKARILDI GÜYA HAPİSTE, BUNUN ÜZERİNDEN KAVGA ÇIKTI DOLARDA BURALARA GELDİ ÖYLEMİ?HER ZAMANKİ SENARYOLARINIZA GÖRE ORTAK OYUNLARINIZA GÖRE BİRAZ TİYATRODA BASİTLİK HAKİM DEĞİLMİ?ŞEYTANIN SENARYOSU BU KADAR BASİT OLMAMALI YAKIŞMAMIŞ AZ GELİR ŞERRİNİZE ŞEREFİNİZE BU SENARYO.HER GÜN BERABERSİN 1 HAFTA ÖNCE BERABERSİN BİR ARAYA GELİYORSUN NE KONUŞUYORSANIZ ARTIK SONRA BÖYLE BİRDENBİRE BİR DOLARIN YÜKSELMESİNE RAHİP MESELESİ VE TRUMP TWEETLERİ SEBEP OLUYOR.LAN BİZ MALMIYIZ???Bİ BEYİN SİZDEMİ VAR?
BU SEFER DOĞRU SÖYLEMİŞ BENZEMİYOR DA DEĞİL YANİ. AYNI DOG.
en azında köpek sadıktır.sen hiç bir şeye benzemiyosun...sana ne demeli lağımdanda kötüsün
TRUMP ABD NİN 40 YILLIK PROJESİDİR AMA TUTMUYOR KENDİ İÇLERİMDE SAVAŞ ÇIKABİLİR HEM EKONOMİK HEM IRKIÇILIK GÖKDEKİLERİNDE Bİ HESABI VAR
Farkında mısınız? Varsa yoksa Trump... Adam dünya medyasına lider olarakta oturuyor. Twitter fenomeni olarakta oturuyor. Stendapçı gibi olarakta oturuyor. Yakında bu gidişle Kennedy sonu örneği gibide gündeme oturup gider...
köpek demesi hoşuna gidiyorsa sendede itlik var demektir
köpek ayak takımı gibi söylevler kullanan birisinin ırkçı davranmaması normal olabilir mi
amerikayı bizim parçalamamıza gerek kalmayacak kendi içlerinde iç savaşla parçalanacak. önce beyaz siyah gerginliği sonra ekonomik krizler işsizlik ve yağmalar sonucunda abd tarihinde yaşamadığı bir iç savaş görecek.
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