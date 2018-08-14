ABD Başkanı Trump eski yardımcısına 'köpek' dedi

ABD Başkanı Trump, son günlerde kendisi aleyhinde açıklamalar yapan eski yardımcısı Newman'a Twitter'dan sert ifadelerle yüklendi. Newman için "köpek" diyen Trump, Newman'ın "ayak takımından bir yalancı" olduğunu savundu.
Trump ayrıca, kendisi hakkında "siyahiler için zenci kelimesini kullanıyor" suçlamasında bulunan Newman'a, "Asla böyle korkunç ve iğrenç bir kelimeyi kullanmadım." sözleriyle yanıt verdi.
Trump ile Newman arasındaki kavga büyürken, çeşitli Amerikan kanallarını dolaşan Newman, Beyaz Saray'daki görevi sırasında gizlice kaydettiği bir takım ses kayıtlarını da dinletmeye devam ediyor.
Daha önce Trump'ın yardımcısı olarak görev yapan Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı "Dengesiz (Unhinged)" adlı yeni kitabında Trump'ı "ırkçı" olmakla suçlamıştı.
Newman, kitabında, daha önce uzun yıllar Trump'ın sunduğu "Çırak" adlı programda yarışmacı olduğunu ve burada iken Trump'ın Afro-Amerikalılar için "zenci" ifadesini birçok kez kullandığını gördüğünü belirtmişti.
Newman ayrıca, Beyaz Saray'da Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway'in yarı Filipinli kocası için de birçok kez ırkçı ifadeleri açıktan dile getirdiğini gördüğünü ifade etmişti. Trump'ın "akli dengesinin kötüye gittiğini" iddia eden Newman, bir toplantıda Trump'ı sinirden kağıt çiğnerken gördüğünü belirtmişti.
Newman kitabında ayrıca, Aralık 2017'de görevine son verildikten sonra Trump hakkında konuşmaması için kendisine "sus payı" olarak aylık 15 bin dolar önerildiğini ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia etmişti.
Söz konusu kitaba kısa süre içinde tepki gösteren Trump ise Newman için "ayak takımı" ifadesini kullanmıştı. Newman'ı yalan söylemekle suçlayan Trump, kitapta anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.
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